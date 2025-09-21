Завтрак и долголетие / © Pixabay

Существует связь между завтраком и риском преждевременной смерти. Согласно результатам нового исследования, чем позже люди завтракают, тем выше риск.

Об этом говорится в материале BBC.

Новое масштабное исследование, в котором приняли участие 3000 взрослых, показало, что поздний завтрак, связанный как с проблемами здоровья, так и с повышенным риском смертности у пожилых людей.

Детали исследования: когда завтракать — рано или поздно?

Исследователи наблюдали за участниками в среднем 22 года. Они обнаружили, что те, кто завтракал позже, имели меньший уровень выживания в течение следующих 10 лет по сравнению с теми, кто ел раньше.

Среднее время завтрака для участников было около 8:20 утра.

Завтракавшие ближе к 9:00 или позже чаще сообщали о проблемах со здоровьем: депрессии, усталости и плохом состоянии ротовой полости.

Что говорят эксперты

Ведущий автор исследования доктор Хассан Дашти отмечает, что эти результаты придают новое значение выражению «завтрак — важнейший прием пищи», особенно для пожилых людей.

«Наше исследование показывает, что изменения во времени еды, особенно завтрака, могут быть простым индикатором общего состояния здоровья пожилых людей», — говорит Дашти.

Осторожно, связь не всегда является причиной

Важно отметить, что это исследование наблюдательно. Это означает, что оно не доказывает, что поздний завтрак является причиной проблем со здоровьем или ранней смерти. Оно лишь указывает на возможную связь.

Авторы исследования также обратили внимание на популярность интервальной голодовки, во время которой люди специально откладывают первый прием пищи. Это может привести к позднему завтраку, а значит, увеличить риски, выявленные в исследовании.

«Позднее время приема пищи, особенно поздний завтрак, связано как с проблемами здоровья, так и с повышенным риском смертности у пожилых людей», — заключает Дашти.

