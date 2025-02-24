Лучшие для здоровья сердца и кожи: какие масла, кроме оливкового, диетологи советуют добавить в рацион

Растительные масла давно нашли широкое применение в кулинарии и косметологии. Они богаты полезными свойствами и положительно влияют на здоровье.

Масло авокадо

Это масло производится из мякоти плодов авокадо и является подлинным источником пользы. Она богата ненасыщенными жирными кислотами и витаминами А, С и Е, которые положительно влияют на состояние кожи и волос. Благодаря антиоксидантным свойствам масло авокадо помогает поддерживать здоровье организма.

Тыквенное масло

Масло, полученное из семян тыквы, является богатым источником цинка — в нем его даже больше, чем в морепродуктах. Цинк способствует укреплению мужского здоровья, поэтому тыквенное масло станет отличным дополнением к блюдам романтического ужина. Ее можно использовать в качестве самостоятельного продукта или смешивать с оливковым маслом для салатных заправок.

Однако кулинары не рекомендуют жарить продукты на тыквенном масле, ведь оно может пригорать и создавать неприятный аромат. Несмотря на это, тыквенное масло богато селеном, который укрепляет иммунитет и помогает бороться с микробами.

Льняное масло

Льняное масло содержит большое количество ненасыщенных жирных кислот, вдвое больше, чем в рыбьем жире, что делает его незаменимым продуктом для тех, кто не потребляет рыбу. Она отлично сочетается с гречневой кашей и квашеной капустой, но важно помнить, что нагревать льняное масло нельзя, ведь это уничтожает все его полезные свойства.

Хранить ее нужно в холодильнике, добавляя исключительно в холодные блюда, например, для заправки салатов.

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