Лучшие пищевые привычки для здоровья кишечника – диетологи советуют

Новые исследования показали, что состояние кишечника влияет на уровень артериального давления.

Известно, что употребление большого количества обработанных продуктов и алкоголя изменяет микробиом кишечника. Исследования выявили, что рацион, в котором много обработанных пищевых продуктов может привести к увеличению количества вредных бактерий в кишечнике. А это приводит к увеличению количества токсинов в организме, а употребление большого количества алкоголя может привести к усилению воспаления кишечника и повреждению желудочно-кишечного тракта.

Некоторые пищевые повадки полезны для здоровья кишечника. Они помогут улучшить пищеварение, а также способствуют здоровому микробиому кишечника, борясь с вредными бактериями посредством увеличения производства "хороших" кишечных бактерий.

Потребляйте ферментированные продукты

По словам диетологов, добавление ферментированных продуктов в рацион может значительно улучшить здоровье вашего кишечника.

"Вы должны ежедневно добавлять в свой рацион один ферментированный продукт (обычный йогурт из цельного молока, квашеная капуста или свекла", — говорит американская диетология Мари Рагглс).

Исследование 2021 показало, что рацион с высоким содержанием ферментированных продуктов, таких как йогурт и квашеные овощи, увеличивает разнообразие микробиомов, уменьшает воспаление и улучшает иммунный ответ.

Йогурт на завтрак

"Йогурт — это ферментированный продукт, содержащий пробиотические культуры, которые могут укрепить иммунитет кишечника", — говорит медицинская эксперт Лиза Янг.

Некоторые греческие йогурты также содержат добавленные пробиотики, такие как Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus casei, способствующие увеличению полезных бактерий в пищеварительном тракте.

"Йогурт также является отличным основанием для других продуктов с высоким содержанием клетчатки, полезных для кишечника, таких как ягоды, орехи и семена", — добавляет эксперт.

Добавьте больше овсянки

Употребление большего количества овса способствует здоровью кишечника, потому что этот продукт питает полезные пробиотические бактерии в кишечнике. Овес также содержит клетчатку бета-глюкан, которая связана со здоровыми кишечными бактериями.

Консервированная красная фасоль

Фасоль и бобовые являются отличным дополнением к рациону. Они действуют как пребиотики и обеспечивают питание пробиотиков в кишечнике.

"Нут, черная и красная фасоль, чечевица являются отличными источниками клетчатки, которая действует в желудочно-кишечном тракте и помогает пищеварению благодаря взаимодействию с пробиотиками", — говорит эксперт.

Запаситесь ягодами

Ягоды не только являются богатым источником клетчатки, но и антиоксидантов и витаминов С, помогающих питать здоровые бактерии и уменьшать воспаление в желудочно-кишечном тракте. Вы можете добавлять ягоды в полосе, йогрте, каше, кефире на завтрак.

Разнообразьте свое питание

Верьте или нет, но на ваш кишечник действительно может негативно повлиять употребление слишком большого количества однообразных продуктов. Исследования показывают, чем разнообразнее рацион, тем лучше для кишечника.

Недавно ученые пришли к выводу, что арахис помогает худеть и контролировать состояние сердца и сосудов.

Напомним, что завтракать нужно всегда и везде.

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