Лучшие продукты, чтобы утолить голод и быстро похудеть

Как похудеть? Особенно зимой, когда хочется больше питательных и калорийных блюд.

Исследования показывают, что ограничение и избегание пищи могут усилить тягу к еде, поэтому главное — употреблять продукты, которые действительно могут помочь утолить голод и тягу к калорийным продуктам.

Другая стратегия состоит в том, чтобы иметь более здоровые варианты того, чего вы хотите, чтобы вы могли чувствовать себя удовлетворенными, не нарушая диету.

В следующий раз, когда вы почувствуете стремление к снисходительной пище, вы можете избавиться от этой жажды, не нарушая своего рациона, потянувшись за одним из этих продуктов, подавляющих голод.

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Начните обед с супа

Суп днем – это, как и фрукт перед едой. Благодаря высокому содержанию воды, он насыщает вас меньшим количеством калорий.

Употребление бульона или овощного супа перед едой уменьшает количество калорий, потребляемых во время еды. Многие эксперты по похудению советуют своим клиентам каждый день есть суп, чтобы помочь.

Это должны быть низкокалорийные блюда, например, бульон, овощной или томатный суп, или супы с высоким содержанием клетчатки, например минестроне или фасолевый. Одно исследование показало, что употребление супа в качестве первого блюда помогло участникам исследования съесть примерно на 20% меньше калорий или в среднем на 134 калории меньше во время еды.

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Наполните рацион фруктами, богатыми клетчаткой

Фрукты помогают увеличить количество клетчатки в вашем рационе. Чашка малины содержит 8 г клетчатки, а чашка лесной черники – 6 г. Среднее яблоко имеет почти 4,5 г, груша – 5,5 г, а апельсин среднего размера – около 4 г клетчатки. Небольшое исследование показало, что участники, которые ели яблоко или грушу перед каждым основным приемом пищи, значительно потеряли вес по сравнению с теми, кто не ел фруктов перед едой.

Употребляйте белок

Когда дело доходит до того, чтобы утолить голод, богатая белок пища может стать вашим лучшим другом. Хорошие источники белка, занимающие высокое место по индексу насыщения, включают яйца, греческий йогурт, рыбу и постное мясо птицы. Для лучшего эффекта попробуйте начинать свой выходной день с белка (примерно 25-30 г во время первого еды), чтобы держать под контролем голод и аппетит. Это поспособствует похудению. На самом деле одно исследование показало, что сэндвич на завтрак с яйцом и колбасой индейки был более сытным и помог участникам исследования есть меньше калорий во время обеда по сравнению с завтраком с низким содержанием белка.

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Выбирайте темный шоколад

Шоколада хочется больше всего, когда речь идет о голоде. Если вы нуждаетесь в шоколаде, отдайте предпочтение кусочку темного шоколада, содержащему по крайней мере 70% какао. В нем меньше сахара и калорий, а также он богат полезными антиоксидантами, поэтому он помогает поддерживать уровень сахара в крови стабильным, чтобы контролировать голод.

Еще один отличный вариант – приготовить шоколадный белковый пудинг, смешав 150 г простого греческого йогурта с двумя чайными ложками какао-порошка. Перемешайте. Белок в греческом йогурте поможет вам насытиться, а какао-порошок удовлетворит потребность в шоколаде.

Выбирайте овес

Овес является богатым клетчаткой цельным зерном, которое часто рекомендуют для здоровья, но несколько исследований показывают, что он может помочь контролировать аппетит и голод. Овсянка содержит особенно много растворимой пищевой клетчатки, которая называется бета-глюкан.

Доказано, что бета-глюкан замедляет пищеварение, что помогает контролировать уровень сахара в крови и аппетит. Чашка овса содержит около 150 калорий и 4 г клетчатки, что угнетает голод. Добавляйте овсянку в запеканки и десерты.

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