Лучшие продукты для завтрака, если у вас высокий холестерин

Лучшие продукты для завтрака, если у вас высокий холестерин

Если у вас высокий уровень холестерина, обратите внимание на то, с чего лучше начинать свой день.

По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний, почти 12% взрослых в возрасте 20 лет и старше жалуются на высокий холестерин. Плохо то, что высокий холестерин не имеет симптомов, поэтому вы даже можете не знать о проблеме. К сожалению, высокий холестерин в крови повышает риск сердечных болезней и инсульта.

С другой стороны, высокий уровень холестерина относительно легко понизить.

Первый шаг – изменить свой рацион, включив в него здоровую и сбалансированную пищу. Здесь диетологи рекомендуют, как лучше начать свой день.

Овсянка

Овсяную кашу легко приготовить на ночь и разогреть в микроволновке утром. Это богатый питательными веществами вариант завтрака, поскольку овсянка - отличный источник растворимой клетчатки. Это вещество помогает выводить холестерин из организма.

Кроме того, овсянка богата антиоксидантами, которые могут помочь контролировать кровяное давление и снизить риск ишемической болезни сердца.

Одна чашка вареной овсянки содержит 6 граммов белка, 4 грамма клетчатки и около 150 калорий.

«Чтобы обогатить овсяную кашку дополнительным количеством клетчатки, полезными жирами и белком, добавьте ягоды и поджаренные орехи, такие как пекан или грецкие. Это выигрышное сочетание позволит чувствовать себя сытым в течение нескольких часов», — говорят диетологи.

Также читайте Что сделает овсянку полезнее и вкуснее. Диетологи составили варианты удачного сочетания ингредиентов

Ягоды

Если вам хочется сладкого по утрам, но вы пытаетесь снизить уровень холестерина, подумайте о том, чтобы добавить ягоды ежевики и малины - рекордсмены по количеству клетчатки.

Клетчатка в ягодах поможет вывести холестерин из организма и чувствовать насыщение еще долго. Некоторые исследования показали, что употребление этих ягод может помочь снизить накопление ЛПНП, или «плохого» холестерина в крови.

Добавляйте ягоды в овсянку или обычный греческий йогурт.

Также читайте Рецепты к постному обеду: 7 полезных блюд из грибов

Омлет из яичного белка с тушеными овощами

В яйцах более высокий уровень холестерина, но весь он - в желтке. Яичные желтки содержат больше насыщенных жирных кислот, которые оказывают большее влияние на уровень холестерина в крови, если вы потребляете их слишком много.

Яичные белки содержат много белка (три грамма на яичный белок!) и мало калорий, жиров и холестерина, а также служат источником калия, рибофлавина и селена.

Приготовьте свой омлет на оливковом масле и добавьте кое-какие обжаренные овощи – грибы, шпинат и перец. Они придадут отличный вкус омлету и обогатят его полезной клетчаткой, что помочь снизит уровень холестерина еще больше.

Фасоль

Бобы являются одним из лучших продуктов для понижения уровня холестерина в крови. Они полны растворимой клетчатки, которая выводит холестерин из организма. А еще фасоль - отличный источник растительного белка.

Но если фасоли утром вам не хочется, приготовьте этот коктейль.

Состав

1/2 стакана черной фасоли

1 замороженный банан

2 финики без косточек

1 столовая ложка арахисового масла

2 столовые ложки какао-порошка

щепотка корицы

1 стакан миндального молока

Авокадо на цельнозерновом хлебе

Это не только модный выбор для завтрака, но также полезный способ снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.

Авокадо является богатым источником мононенасыщенных жиров, а также ассоциируется с понижением уровня холестерина и риска сердечных заболеваний.

В авокадо также много стеролов, являющихся растительными веществами, которые помогают снизить уровень холестерина.

Посыпьте тост приправой, кунжутом. Чуть-чуть помидоров и оливкового масла для дополнительного аромата.

Также читайте Продукты для мозга: как улучшить память с помощью диеты

Копченый лосось

Во многих скандинавских странах, таких как Дания и Швеция, копченый лосось является любимой основой для открытых бутербродов. Если вам нравится вкус, это отличный вариант для завтрака, благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот, которые могут повысить уровень холестерина.

Лосось - источник белка может снизить уровень триглицеридов, повысить уровень холестерина ЛПВП («хорошего» холестерина), уменьшит воспаление и поможет предотвратить сердечные заболевания.

Кроме того, одна 200-граммовая порция копченого лосося имеет 18 граммов белка и около 120 калорий, что делает его отличным вариантом как для завтрака, так и ужина.

Классическое сочетание копченого лосося с цельнозерновым хлебом - лучший вариант.

Читайте также: Как спасти свою печень от неалкогольной жировой болезни – бессимптомного патологического состояния