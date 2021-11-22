Лучшие продукты для завтрака, которые советуют диетологи

Лучшие продукты для завтрака, которые советуют диетологи

Какими продуктами к завтраку стоит запастись? Мы попросили экспертов предоставить нам свой список лучших продуктов для завтрака. Результаты могут вас удивить.

Иногда, пытаясь похудеть, вы садитесь на диету и сокращаете приемы пищи. Думаете, это поможет? Возможно, будет иметь только кратковременный эффект.

Однако завтрак важен не только для нашего здоровья в целом, но и для обмена веществ и диеты. Его пропускать нельзя.

Некоторые из лучших завтраков, которые вы можете выбрать для вашего утра, включают в себя большое количество клетчатки и белка, важных для здорового контроля веса.

Овсянка

О да! Она. Снова она!

Овсянка – один из лучших завтраков.

«Клетчатка в овсянке помогает нам дольше ощущать сытость, поскольку в ней содератся медленные углеводы. Они дают энергию, но не повышают уровень сахара в крови», – говорит диетолог Паула Добрих.

Клетчатка, которой богата овсянка, полезна и для сердца, и для эффективного пищеварения. Когда кишечник работает должным образом, вы держитесь в форме без труда.

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Яйца

По словам наших экспертов, яйца – это еще один отличный способ начать день, если вы хотите похудеть без диет.

«Яйца являются отличным источником полноценного белка, который поможет сбалансировать утреннюю реакцию сахара в крови, а также поможет поддерживать вашу мышечную массу подкормкой для ускорения метаболизма», – говорит доктор Мишель Рикер.

А яичный омлет с овощами, что содержат клетчатку – отличный диетический и питательный завтрак.

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Натуральный йогурт

Если вам хочется сладенького по утрам, приготовьте чашку натурального, например, греческого йогурта с фруктами и орехами.

«Греческий йогурт – это удобный завтрак – вкусный, питательный и богатый белком», – говорит врач Мелисса Митри.

На самом деле исследования показали, что люди, регулярно потребляющие натуральный йогурт, худеют быстрее.

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