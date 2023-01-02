Лучшие продукты, сжигающие жир на животе: диетологи советуют употреблять их во время завтрака

Получение достаточного количества клетчатки и белка каждое утро имеет решающее значение для тех, кто стремится избавиться от жира на животе.

Завтрак имеет не только решающее значение для здоровья; это также важно для поддержания вашего метаболизма и получения желаемого плоского животика.

Когда мы говорим о потере жира на животе, то сосредотачиваемся на висцеральном, накапливающемся вокруг живота человека. Висцеральный жир опасен, поскольку скапливается на органах брюшной полости и может привести к таким проблемам как сердечные заболевания и диабет 2 типа. Потеря этого жира происходит по-разному для каждого, но часто предполагает внесение некоторых изменений в диету, а также увеличение физической активности.

Некоторые из самых удачных завтраков, которые вы можете выбрать, работая над потерей жира на животе, содержат потребление большего количества клетчатки и белка, которые важны для здорового контроля веса. На самом деле, согласно исследованию, опубликованному в European Journal of Clinical Nutrition, употребление диеты с высоким содержанием как белка, так и клетчатки было связано с потерей веса и снижением риска метаболических факторов.

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Эксперты предоставили свой список лучших продуктов для завтрака, сжигающих жир на животе. Результаты могут вас удивить.

Овсянка

Овсяная каша является одним из самых лучших завтраков, чтобы получить плоский живот.

"Клетчатка в овсянке помогает дольше ощущать сытость, поскольку это углеводы с медленным высвобождением, что означает, что они снабжают энергией, но не повышают уровень сахара в крови", — говорит американский врач Паула Добрих.

Энергия углеводов с медленным высвобождением, по ее словам, высвобождается в течение длительного периода времени, давая вам много энергии в день, не заставляя вас чувствовать себя вялым.

"Употребление овсяной каши дает вашему организму клетчатку, необходимую не только для здоровья сердца, но для правильного пищеварения", — говорит другая медикиня Мишель Рикер.

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Яйца

По мнению экспертов, яйца – это еще один отличный способ начать день в случае стремления получить плоский живот.

В исследовании, опубликованном в International Journal of Obesity, "яичный завтрак" в случае соблюдения диеты с дефицитом калорий помог участникам сбросить больше веса.

"Яйца являются отличным источником полноценного белка, который поможет сбалансировать утреннюю реакцию сахара в крови, а также поддерживать чистую мышечную массу для ускорения метаболизма", — говорит Рикер.

Яйца, смешанные с овощами с высоким содержанием клетчатки, сжигают жир на животе.

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Протеиновые коктейли

Говоря о белоке, сытный протеиновый коктейль также является отличным выбором для завтрака, особенно если вашей конечной целью является более плоский животик.

"Утреннее протеиновый коктейль поможет вам получить более плоский живот, держа под контролем калорийность завтрака и обеспечивая 20-30 граммов белка, необходимых организму для правильного обмена веществ", — говорит Рикер.

В одном 12-недельном исследовании, опубликованном в British Journal of Nutrition, женщины, которые придерживались диеты с высоким содержанием белка, потеряли больше веса, чем те, кто ел стандартные порции белковых продуктов. Если вам нужен значительный рост белка, протеиновый коктейль может стать отличным способом начать день.

Греческий йогурт

Если вам хочется сладкого утром, натуральный греческий йогурт без сахара с добавлением фруктов и орехов – самый лучший выбор. Согласно исследованию, опубликованному в Nutrition Journal, те, кто ел йогурт с высоким содержанием белка во второй половине дня, ощущали больше сытости и потребляли меньше калорий за ужином.

Кусочек запеченного мяса индейки или курицы

Получение высококачественного белка утром важно для похудения, особенно для сжигания жира на животе.

Исследования показывают, что диета с высоким содержанием белка может способствовать насыщению и большему ощущению сытости.

Чтобы получить дополнительный белок на завтрак, приготовьте салат с добавлением куриного мяса или кома индейки. Это даст вам большее количество белка, чем обычная колбаса или ветчина.

Также добавим, что жир на животе не всегда плохой. Как сообщает Американская сердечная ассоциация, жировые отложения нужны человеку, чтобы выжить.

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