Лучшие специи к кофе: врачи назвали приправы, которые омолаживают организм и снижают холестерин

Врачи утверждают — если добавить в любимый утренний напиток некоторые специи, то можно сделать его более полезным для здоровья.

Вот семь самых популярных специй, которые помогут улучшить вкус кофе, омолодят организм и снизят уровень холестерина.

Корица – настоящий лидер среди специй. В ней содержится много антиоксидантов. А еще благодаря тому, что она продлевает чувство сытости, корица способствует похудению.

Кардамон – еще одна полезная специя, которая помогает улучшить работу ЖКТ, снимает воспаление и снижает уровень холестерина в крови. А еще кардамон отлично дополняет аромат кофе.

Гвоздика – в ней содержится много витаминов и минералов, благодаря которым специя обладает бактерицидными свойствами. На одну чашку кофе хватит всего 1-2 зернышка гвоздики.

Мускатный орех – он помогает увеличить чувствительность организма к инсулину, а еще борется с лишним весом.

Острый перец – если вам хочется добавить к утреннему напитку нотку пикантности, выбирайте именно эту специю. Дополнительно острый перец улучшает кровоснабжение.

Цедра апельсина или лимона – в них содержится много витаминов, которые помогают омолодить организм, а еще обеспечивают защиту от простуды. Аромат и вкус кофе значительно улучшаются.

Имбирь – в нем содержатся биологически активные вещества, улучшающие работу всех внутренних органов.

Однако врачи также предупреждают, какой бы ни была польза от кофе со специями, не следует выпивать более 4 чашек этого напитка в день.

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