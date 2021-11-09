Лучшие супы для плоского живота — рецепты и рекомендации диетолога

Исследования показывают, что в среднем люди набирают один-два килограмма за зимние месяцы.

Супы не только могут согреть вас и удовлетворить голод, но и помочь сохранить форму и не набрать вес.

Метаанализ 2020 года, опубликованный в журнале Physiology & Behavior, показал, что потребление правильного супа в значительной степени связано с меньшим риском ожирения.

«Суп может быть одним из лучших продуктов питания, помогающих регулировать вес, если у них есть правильные ингредиенты. На самом деле, согласно исследованию, опубликованному в British Journal of Nutrition, суп может быть хорошим блюдом – источником белка и клетчатка – двух питательных веществ, которые способствуют потере веса», – говорит диетолог Лорен Манакер.

По словам Манакера, когда едите суп для похудения, будьте осторожны с определенными рецептами, а также солью и калорийными ингредиентами.

Легкий томатный суп

Рецепт

Состав:

1кг помидоров

1-2 лука по вкусу

1шт (головка) чеснока

5 веток базилика

соль, перец, орегано

оливковое масло

Приготовление

На сухой разогретой сковороде обжарьте порезанный лук и чеснок. Когда поджарятся, добавьте 2 веточки порезанного базилика. Через минутку добавьте помидоры, оливковое масло и держите слабом огне 40 минут, накрыв крышкой. Снимите с огня и измельчите уху в блендере. Важно не переборщить, буквально через несколько секунд хватит. Мы должны получить изрезанные кусочки томатов, а не крем. В блендер также можно добавить веточку базилика.

Томатный суп

«Существуют некоторые оговорки при выборе лучшего супа для похудения. Во-первых, супы содержатмного соли – ингредиента, который вызывает вздутие живота. Во-вторых, некоторые супы включают богатые калориями ингредиенты, такие как жирные сливки, масло, бульон. И употребление большого количества этих ингредиентов – не самый лучший выбор для контроля веса», – говорит Манакер.

Большинство супов с низким содержанием натрия способствуют потере веса, но один суп - лучший в этом деле. Овощной суп с низким содержанием соли, бобами и имбирем.

Фасолевый суп

Рецепт

Состав:

500 г фасоли

2 моркови

1 луковица

лавровый лист

перья лука

петрушка

перец, имбирь

немного масла

Приготовление

Фасоль промываем несколько раз, замачиваем на 4 часа в холодной воде. Затем отвариваем в течение получаса, засекая время после закипания воды. Кладем лавровые листья. Овощи чистим. Морковь нарежьте соломкой, а лук – мелкими кубиками. Выложите в суп, варим еще минут десять, не забываем приправить. Тем временем рубим зелень и добавляем в суп. Через несколько минут выключаем, даем настояться четверть часа и подаем к столу.

Фасолевый суп

Употребление большего количества овощей связано со снижением риска набора веса.

Если вы на диете, готовьте супы, приправляя их травами и специями, особенно имбирем.

"Употребление имбиря связано с потерей веса, что делает его еще одним блюдом для поддержания здорового веса", — говорят диетологи.

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