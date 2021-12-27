Лучшие закуски для похудения в 2022 году

Добавьте эти продукты, богатые питательными веществами в свой рацион, и увидите результаты в новом году.

То, что вы пытаетесь похудеть, не означает, что вам нужно соблюдать строгие ограничения. Есть способ похудеть и улучшить общее здоровье, не отказываясь от любимых блюд и закусок.

Нет запрещенной еды.

Ниже представлен список популярных продуктов, которые вы можете есть в обычных порциях.

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Салат с курицей и авокадо

Авокадо богато ненасыщенными жирами, которые способствуют похудению. Есть данные, что одно авокадо в день в течение 12 недель способствует уменьшению содержания висцерального жира, связанного с повышенным риском диабета и гипертонии.

Сливочное авокадо прекрасно дополняет постную курицу в этом блюде, которое отлично сочетается с овощами. Добавьте кукурузу и яйца. Смешайте нежирный йогурт с лимонным соком, солью, перцем и пряностями или зеленью на ваш выбор – укропом, кинзой или петрушкой.

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Запеченный нут

В новом исследовании доказано, что люди, которые ели бобовые четыре раза в неделю, потеряли на 1 кг 100 г больше восьми недель, чем их сверстники, не употреблявшие бобовые вообще.

Яблоки

Одно яблоко в день поможет избежать увеличения веса. Яблоки низкокалорийные, содержащие много воды (что делает их достаточно сытными), являются основным источником микроэлементов, насыщенных пищевых волокон и антиоксидантных полифенолов, предотвращающих ожирение. Исследования показывают, если есть одно яблоко в день в течение 4-12 недель, вы потеряете вес.

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Вареные яйца

Не ограничивайте в рационе яйца, если хотите похудеть и чувствовать себя довольным в течение дня. Вареные яйца являются дополнением к вашему плану похудения с высоким содержанием белка. Каждое яйцо содержит 6 г сытного белка – макроэлемента, который, как показывают исследования, может лечить ожирение и метаболический синдром.

Нежирный сыр

Чтобы ускорить похудение, подумайте об употреблении в качестве перекуса сыра перед сном. Исследователи обнаружили, что потребление 30 г белка из творога примерно за 30 минут перед сном положительно влияет на качество мышц, метаболизм и общее здоровье.

Нежирный йогурт

Йогурт является одним из самых удобных перекусов для похудения. Обзор 22 исследований пришел к выводу, что потребление йогурта связано с понижением жира в организме, меньшим увеличением веса и меньшей окружностью талии. Но избегайте йогурта с добавлением сахара. Дополните его ягодами.

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Морковь, сельдерей, огурец, красный перец

Такие овощи, как морковь, красный болгарский перец и сельдерей, содержат много воды и обладают низкой калорийностью. Кроме того, все они – источник клетчатки, что делает их тройной угрозой для потери веса. К примеру, когда участникам исследования European Journal of Clinical Nutrition было предложено удвоить потребление овощей, они потеряли до 6 кг в течение года.

Это одни из лучших закусок для похудения, которые вы можете употреблять в новом году и при этом добиваться своих целей.