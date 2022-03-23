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Лучший источник высококачественного протеина: диетологиня рассказала о питательности куриного яйца

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Лучший источник высококачественного протеина: диетологиня рассказала о питательности куриного яйца

Правильное питание – основа ухода за волосами зимой / Pexels

2-3 яйца каждый день – абсолютно здоровая пищевая привычка.

Врач-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.

Куриные яйца – один из лучших источников высококачественного протеина.

Яйца питательны. Одно среднее яйцо весом 50 г содержит:

  • 75 калорий
  • Белки – 7 г
  • Жиры – 5 г
  • Витамины B2, B5, B12, D
  • Фосфор, селен

Яйца быстро и легко приготовить вкусно, хорошо насыщают. Яйца можно есть каждый день, 2-3 яйца каждый день – абсолютно здоровая пищевая привычка.

Интересно, что, хотя белок и желток содержат примерно одинаковое количество протеинов, белок куриного яйца содержит в 3 раза меньше калорий, чем желток.

Существующие страхи о сальмонеллезе в яйцах обоснованы лишь частично. Дело в том, что обитает эта бактерия только в сырых продуктах, если они свежи и термически обработаны, бояться нечего.

Подробнее рассказывали о питательном составе яиц в одной из предыдущих публикаций.

Команда школы Здоровья также составила несколько простых и полезных рецептов с яйцами.

Картофель с яйцом (быстрая запеканка)

  • яйца
  • картофель
  • масло
  • специи

Картофель запеченный или отварной в мундире порезать кольцами или на четвертинки, выложить на разогретую сковороду с небольшим количеством масла.

Добавить соль и специи по вкусу. Яйца взбить и залить яичной смесью, закрыть крышкой и на маленьком огне до готовности. Можно посыпать зеленью или творогом.

Рис с яйцом и овощами

  • яйца
  • рис
  • овощи (можно использовать готовые овощные смеси)

Отварить рис до готовности. На сковороде обжарить овощи. Яйца взбить (прибавить специи по вкусу). В овощи влить яичную смесь. Готовить несколько минут.

Когда яйца готовы, добавить рис и перемешать. По вкусу можно добавить свежую зелень или специи.

Тост с яйцом и авокадо

  • хлеб
  • авокадо (можно заменить картофелем)
  • яйцо
  • соль
  • немного уксуса

Подсушите ломтик хлеба на сухой сковороде. Авокадо разрежьте, извлеките и измельчите мякоть с помощью вилки.

Если нет авокадо, проделайте то же самое с картофелем. Добавьте немного лимонного сока и соли.

Отварите яйцо до средней готовности, разрежьте.

Собираем тост: на хлеб намажьте массу из авокадо, сверху – яйцо.

Напомним, психологи ГСЧС также дали советы по жизни в кризис и сохранению спокойствия во время войны. В частности, они рассказали, что делать в случае агрессии и панической атаки.

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