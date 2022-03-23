Лучший источник высококачественного протеина: диетологиня рассказала о питательности куриного яйца

2-3 яйца каждый день – абсолютно здоровая пищевая привычка.
Врач-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.
Куриные яйца – один из лучших источников высококачественного протеина.
Яйца питательны. Одно среднее яйцо весом 50 г содержит:
- 75 калорий
- Белки – 7 г
- Жиры – 5 г
- Витамины B2, B5, B12, D
- Фосфор, селен
Яйца быстро и легко приготовить вкусно, хорошо насыщают. Яйца можно есть каждый день, 2-3 яйца каждый день – абсолютно здоровая пищевая привычка.
Интересно, что, хотя белок и желток содержат примерно одинаковое количество протеинов, белок куриного яйца содержит в 3 раза меньше калорий, чем желток.
Существующие страхи о сальмонеллезе в яйцах обоснованы лишь частично. Дело в том, что обитает эта бактерия только в сырых продуктах, если они свежи и термически обработаны, бояться нечего.
Подробнее рассказывали о питательном составе яиц в одной из предыдущих публикаций.
Команда школы Здоровья также составила несколько простых и полезных рецептов с яйцами.
Картофель с яйцом (быстрая запеканка)
- яйца
- картофель
- масло
- специи
Картофель запеченный или отварной в мундире порезать кольцами или на четвертинки, выложить на разогретую сковороду с небольшим количеством масла.
Добавить соль и специи по вкусу. Яйца взбить и залить яичной смесью, закрыть крышкой и на маленьком огне до готовности. Можно посыпать зеленью или творогом.
Рис с яйцом и овощами
- яйца
- рис
- овощи (можно использовать готовые овощные смеси)
Отварить рис до готовности. На сковороде обжарить овощи. Яйца взбить (прибавить специи по вкусу). В овощи влить яичную смесь. Готовить несколько минут.
Когда яйца готовы, добавить рис и перемешать. По вкусу можно добавить свежую зелень или специи.
Тост с яйцом и авокадо
- хлеб
- авокадо (можно заменить картофелем)
- яйцо
- соль
- немного уксуса
Подсушите ломтик хлеба на сухой сковороде. Авокадо разрежьте, извлеките и измельчите мякоть с помощью вилки.
Если нет авокадо, проделайте то же самое с картофелем. Добавьте немного лимонного сока и соли.
Отварите яйцо до средней готовности, разрежьте.
Собираем тост: на хлеб намажьте массу из авокадо, сверху – яйцо.
Напомним, психологи ГСЧС также дали советы по жизни в кризис и сохранению спокойствия во время войны. В частности, они рассказали, что делать в случае агрессии и панической атаки.