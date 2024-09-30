Лучший напиток для снижения веса: диетологи рассказали, что нужно пить женщинам, чтобы похудеть

От лимонной воды до яблочного уксуса – в Сети можно найти нескончаемое количество модных напитков, которые, как утверждают пользователи, могут помочь быстро похудеть. Не говоря уже о большом рынке "чаев для похудения". К сожалению, когда речь заходит о похудении, нет никакой пищи или напитков, которые действовали бы как магия. Самый умный подход к похудению — многофакторный, включая потребление фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка, регулярные физические упражнения и принятие здоровых привычек ко сну.

Если здоровое питание и похудение является одной из ваших целей, максимизация калорийности путем выбора богатых питательными веществами продуктов является отличным местом для начала. Напитки с сахаром содержат высокую калорийность, но практически не имеют дополнительной пищевой ценности в отличие от насыщенных питательными веществами продуктов, таких как фрукты, овощи и цельные зерна. Кроме того, сладкие напитки также не дают такого ощущения сытости, как жесткая пища. Согласно систематическому обзору и мета-анализу 2023 года, опубликованному в The American Journal of Clinical Nutrition, большинство людей не компенсируют эти жидкие калории, потребляя меньше пищи.

Итак, что вам следует пить, если ваша цель – похудение? Зеленый чай!

Преимущества зеленого чая для похудения

Чай является вторым по популярности напитком в мире после воды. Есть две основные категории чая: настоящие чаи и травяные чаи. Настоящие чаи, включающие зеленый, улун, черный и белый чаи, производятся из листьев одного растения Camellia sinensis, тогда как травяные чаи производятся из пряностей, цветов и листьев съедобных нечайных растений.

Хотя все чаи обладают потенциальной пользой для здоровья, вот почему зеленый чай побеждает как напиток №1 для похудения.

Помогает потреблять меньше добавленного сахара

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), регулярное потребление слишком большого количества подслащенных напитков может привести к ряду негативных последствий для здоровья, таких как увеличение веса, диабет 2 типа и артрит. Замена подслащенного напитка на нечто вроде несладкого зеленого чая является прекрасной стратегией для уменьшения потребления добавленного сахара и лишних калорий.

Американцы потребляют в среднем 145 калорий из подслащенных напитков ежедневно, поэтому выбор напитка с гораздо меньшим содержанием сахара может иметь большое значение со временем, согласно данным Национального центра статистики здравоохранения.

Может ускорить метаболизм и улучшить восстановление во время физических упражнений.

Что пить, чтобы сбросить вес: почему зеленый чай – самый лучший вариант / Фото: Unsplash

Все настоящие чаи содержат определенное количество катехинов, природного полифенола, ускоряющего метаболизм и стимулирующего организм расщеплять жир для получения энергии, согласно обзору 2020 года в Международном журнале молекулярных наук. Зеленый чай содержит самое большое количество катехинов. Самый известный и распространенный катехин в зеленом чае называется эпигалокатехингалат (EGCG).

Зеленый чай (в частности, EGCG) может способствовать снижению веса, увеличивая расход энергии. Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в European Journal of Nutrition, в исследовании с участием мужчин и женщин среднего возраста катехины чая значительно увеличили расход энергии участников по сравнению с контрольной группой. Сжигание больше калорий в течение дня может помочь вам похудеть. В другом исследовании исследователи из Кореи обнаружили, что женщины, которые выпивали четыре или более чашек зеленого чая каждый день, имели на 44% меньший риск абдоминального ожирения, согласно исследованию 2022 года, опубликованному в Международном журнале исследований окружающей среды и общественного здоровья.

"Зеленый чай может помочь восстановиться от физических упражнений, так что вы можете почувствовать больше мотивации к тренировке". Антиоксиданты в зеленом чае могут помочь снизить стресс и воспалительную реакцию после тренировки, что может означать быстрее восстановление.

Содержит кофеин, который повышает энергию

Польза зеленого чая для похудения может быть связана с сочетанием EGCG и кофеина, хотя исследования этого механизма не выяснили. Кофеин является естественным стимулятором, который может помочь вам чувствовать себя более внимательными и повысить эффективность физических упражнений. Согласно обзору 2021 года, опубликованному в Physiological Research, исследователи считают, что потребление чая в количестве 3-4 кружок в день влияет на снижение массы тела, возможно, благодаря синергическому эффекту полифенолов и кофеина.

Потенциальные побочные эффекты

Экстракт зеленого чая – популярный ингредиент многих добавок и продуктов для похудения. По данным Национального института здоровья, добавки зеленого чая связаны с потенциальными побочными эффектами, такими как запор, тошнота, повреждение печени и повышение АД. Однако не сообщается о безопасности потребления зеленого чая как напитка.

Трудности со сном

Одна чашка зеленого чая (8 унций) содержит около 30 мг кофеина, что гораздо меньше 90-100 мг кофеина в средней кружке кофе. Однако выбор зеленого чая без кофеина может быть лучшим вариантом, если вы более чувствительны к этому веществу, поскольку оно потенциально может прервать ваш ночной сон. Согласно обзорному исследованию 2022 года, опубликованному в Nutrients, недосыпание или нарушение сна могут изменить гормоны голода в вашем организме: повысить уровень грелина, гормон, который говорит вам есть, и уменьшить уровень лептина, гормон, который сообщает, что вы сыты.

Может препятствовать усвоению железа

Зеленый чай содержит природные соединения, называемые танинами и оксалатами, и широко признано, что танины препятствуют способности организма усваивать железо. Кроме того, считается, что полифенолы в чае препятствуют усвоению железа, согласно обновлению 2024 года, опубликованному в NIH StatPearls. Снижение уровня железа может привести к резкому снижению уровня энергии, из-за чего вы будете чувствовать себя более уставшими, чем обычно – это может повлиять на вашу способность выполнять ежедневную физическую активность, что может помешать усилиям по похудению.

Хотя последствия употребления зеленого чая для похудения, по всей вероятности, незначительны, он все же имеет некоторые преимущества для здоровья, кроме обычной воды. Если ваша цель похудеть, подумайте о том, чтобы добавить зеленый чай в свой ежедневный рацион, поскольку он может поддерживать гидратацию, заряжать энергией благодаря кофеину и поставлять мощные антиоксиданты в форме катехинов.

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