Лучший продукт при потере костной массы с возрастом: врачи рассказали, что укрепляет кости

Лучший продукт при потере костной массы с возрастом: врачи рассказали, что укрепляет кости

Для предотвращения или замедления потери костной массы в процессе старения часто рекомендуют употреблять продукты и напитки, богатые кальцием. И тут все верно. Но недавно исследователи пополнили список.

Чернослив способствует укреплению костей и здоровья в целом.

Это обнаружили в процессе исследования, о котором написали в журнале Advanced in Nutrition.

Особое внимание ученые уделили изучению состояния женщин в постменопаузе, у которых отмечали самую высокую скорость потери костной массы.

Исследователи обнаружили, что употребление около 10 шт. чернослива ежедневно в течение года приводило к уменьшению признаков потери костной массы. Мало того, даже шесть месяцев регулярного употребления чернослива показали меньшую потерю общей костной массы по сравнению с теми, кто не ел сухофрукты.

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Они отметили, что одна из возможных причин этого заключается в том, что чернослив вызывает изменения в микробиоме кишечника, что приводит к снижению уровня воспаления во всем организме. В свою очередь, это может уменьшить окислительное повреждение клеток, влияющее на плотность костей.

Еще одно важное свойство чернослива заключается в том, что он помогает избавиться от жира на животе. Несмотря на то, что сухофрукты обычно не рекомендуются для похудения из-за их высокой калорийности, исследование 2014 года, представленное на Европейском конгрессе по ожирению, изучало влияние ежедневного употребления чернослива в течение 12-недельного периода. В эксперименте приняли участие люди с избыточным весом и ожирением.

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Те, кто потреблял небольшое количество сухофруктов, потеряли за это время около двух килограммов и почти три сантиметра в талии.

Одно важное замечание, если вы хотите добавить чернослив в свой рацион: обязательно прочитайте этикетку с пищевой ценностью, советуют врачи-диетологи. Чернослив высококалорийный продукт из-за концентрации в нем натуральных сахаров.

Некоторые же производители дополнительно подслащивают его при обработке. Это может уменьшить или даже свести на нет противовоспалительный эффект потребления чернослива.

Исследователи предложили сочетать чернослив со свежими фруктами и овощами для достижения наилучшего эффекта.