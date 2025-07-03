Лучший завтрак для борьбы с высоким холестерином: и это не овсянка

Что есть при высоком холестерине

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Для многих из нас завтрак является важнейшим приемом пищи, заряжаемой энергией на весь день. Для людей с высоким уровнем холестерина, выбор правильных продуктов на завтрак может оказать значительное влияние на здоровье сердца. Лекарство и правильный выбор снижающих холестерин продуктов помогает остановить прогрессирование атеросклероза — состояния, при котором холестериновые бляшки накапливаются в артериях, препятствуя здоровому кровотоку.

Если вы сразу подумали о овсянке как о лучшем выборе, вы будете удивлены. Хотя овсянка, безусловно, имеет много преимуществ для нормализации уровня холестерина и общего здоровья, эксперты указывают на другой лучший продукт для завтрака — киноа.

Почему киноа — лучший выбор для завтрака при высоком холестерине.

Во-первых, киноа — это цельнозерновой продукт, который легко готовить (всего 15 минут на плите) и который можно приготовить заранее, что делает его удобным для тех, кто спешит утром.

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Одним из ключевых преимуществ киноа является его универсальность. Вы можете использовать ее для приготовления как белковых завтраков (например, с яйцами, луком, беконом), так и сладких блюд, таких как киноа с корицей и фруктами. Это зерно заменяет белок, потому что оно содержит все девять незаменимых аминокислот. Однако оно также богато сложными углеводами, в частности клетчаткой, которая является необходимым питательным веществом для эффективного контроля уровня холестерина.

Польза киноа

Богат растительным белком

Белок является обязательным компонентом любого здорового еды, особенно на завтрак. Он помогает дольше оставаться сытыми, обеспечивая продолжительную энергию и сосредоточенность в начале дня.

Как утверждают эксперты, замена источников животного белка на растительные белки из орехов, цельного зерна, семян и бобовых по крайней мере раз в неделю может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и преждевременной смерти. Исследования показали, что замена животного белка растительным белком снижает уровень холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) и холестерина, не являющегося ЛПВП (липопротеинов высокой плотности), что чрезвычайно полезно для здоровья сердца.

Источник полноценной клетчатки

Почему киноа является таким замечательным источником клетчатки? Цельнозерновые культуры, такие как коричневый рис, киноа и ячмень, получили свое название благодаря тому, что сохраняют все три составные части: отруби, эндосперм и зародыш. Хотя отруби и зародыш содержат больше клетчатки, витаминов и минералов, производители пищевых продуктов часто удаляют их для изготовления рафинированных зерен, которые содержат меньше питательных веществ. Поскольку киноа почти всегда продается в цельном виде, она сохраняет свою клетчатку и другие необходимые питательные вещества.

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Пищевые волокна полезны для всех, поскольку они помогают снизить уровень холестерина ЛПНП и общего холестерина, способствуя его выведению из организма и предотвращая всасывание.

Содержит полезные для сердца жиры

Известно, что насыщенные жиры повышают риск высокого уровня холестерина ЛПНП и низкого уровня холестерина ЛПВП («хорошего»). Защита здоровья сердца означает ограничение избыточных источников этих жиров и выбор более полезных вариантов. Завтрак из киноа, особенно с добавлением миндального масла и целого миндаля, обеспечивает сердце полезными мононенасыщенными жирами.

Почему правильный завтрак имеет особое значение для людей с повышенным холестерином

Пропуск завтрака может привести к нежелательным последствиям, таким как снижение уровня энергии, тревоги и потери чувствительности к сигналам голода и сытости вашего тела.

Для людей с высоким уровнем холестерина пропуск завтрака может усугубить ситуацию и повысить уровень плохого и общего холестерина.

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Кроме правильного завтрака, существуют и другие важные шаги для эффективного управления уровнем холестерина:

Двигайтесь . Достаточно всего 21 минуты физической активности ежедневно, чтобы достичь рекомендованных специалистами 150 минут в неделю. Это может быть скорая прогулка на природе, виртуальный урок танцев или плавание.

Избегайте курения. Отказ от курения критически важен для здоровья вашего сердца и общего самочувствия. Прекращение курения приведет к повышению уровня хорошего холестерина и снижению уровня плохого.

Важно регулярно проходить медицинские осмотры и сдавать анализы крови. Высокий уровень холестерина часто «скрыт» и проявляется только во время визита к врачу и лабораторным исследованиям. Отслеживание лабораторных показателей со временем поможет вам понять, насколько эффективны ваши изменения в здоровом образе жизни.