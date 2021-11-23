Лучший зимний суперфуд для сердца и иммунитета: все о гранате

Лучший зимний суперфуд для сердца и иммунитета: все о гранате

О пользе и вреде, а также правилах употребления рассказывает специалист.

Гранат является суперфудом, богатым антиоксидантами, витаминами, минералами и электролитами и уже давно известен своими полезными свойствами. Диетологиня Елена Плахотнюк рассказала о свойствах граната.

Гранат улучшает работу сердца и уменьшает воспаление

Исследования на животных показали, что компоненты граната могут замедлить отверждение артерий (атеросклероз), уменьшить образование бляшек и улучшить здоровье кровеносных сосудов.

В клинических исследованиях, проведенных в 2011 году в Университете Джона Хопкинса, пациенты с высоким кровяным давлением, употреблявшие гранатовый сок в течение двух недель (240 мл/день), имели значительное снижение систолического кровяного давления путем ингибирования фермента, вызывающего сокращение сосудов.

Полезные полифенольные соединения и их важные метаболиты всасываются и концентрируются в тканях предстательной железы, толстой кишки и кишечника. Существует много исследований, посвященных преимуществам применения граната для поддержания здоровья этих тканей и борьбы с раком.

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Одним из полифенольных компонентов граната является элагитанин. При проглатывании эти соединения расщепляются на элаговую кислоту.

Элаговая кислота обладает мощным антиоксидантным и противоопухолевым компонентом и защищает от повреждения нашей ДНК. Она также блокирует канцерогенное действие многих загрязняющих веществ, таких как полициклические ароматические углеводороды, содержащиеся в сигаретном дыме, и токсичные химикаты (бензопирен).

Зерна граната богаты витамином С

Гранатовые семена имеют огромную пользу для сердца и сосудов. Они богаты питательными веществами.

Порция зерен граната в 100 г обеспечивает 12% дневной нормы витамина С, 16% витамина К и 10% фолиевой кислоты. Но именно его растворимые полифенолы и антоцианы, отвечающие за красный цвет, свидетельствуют о подлинной пользе для здоровья.

Плюс ко всему зерна граната является отличным источником пищевых волокон.

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Плоды граната низкокалорийны

Гранат богат питательными веществами, но при этом содержит минимум калорий, что позволяет включать в сбалансированный рацион и диеты с ограниченным содержанием калорий.

Гранат – фрукт с низким гликемическим индексом (менее 55), поэтому он медленно усваивается и переваривается. Несмотря на то, что он содержит сахар, он содержит много фенольных соединений, помогающих процессу похудения, и клетчатки, регулирующей чувство голода и аппетита.

Гранат является отличным дополнением к диетам, направленным на уменьшение воспаления в организме.

Побочные эффекты граната

Зерна граната могут раздражать слизистую желудка у людей, имеющих язву желудка, и могут усилить сыпь и зуд у людей, чувствительных к аллергенам.

Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем включить гранат в свой рацион, особенно если вы принимаете любое лекарство. Гранат может уменьшить всасывание некоторых статинов и лекарства для снижения артериального давления.

Правила употребления граната

Как свежие гранаты, так и гранатовый сок можно употреблять ежедневно без ущерба для здоровья. Гранаты, как правило, гораздо более питательны по сравнению с гранатовым соком, а также содержат меньше сахара и больше клетчатки, что не дает резкого подъема уровня сахара в крови.

Как пить гранатовый сок

Рекомендованная суточная норма граната и гранатового сока, учитывая углеводную составляющую, составляет соответственно 200-300 г и 1 стакан. Поскольку данный фрукт – это практически чистый углевод, желательно употреблять его в первой половине дня (и не натощак), чтобы не набирать лишний вес.

Фреш или готовый сок?

Выбирайте натуральные фреши, ограничивайте употребление пакетированных вариантов, содержащих большую порцию дополнительного сахара. Если у вас нет неприятных ощущений, например изжоги, или аллергических проявлений при употреблении гранатового сока, то можно употреблять его в чистом виде, в противном случае – разводить чистой водой в соотношении 1:1.

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