Львов получил 300 флаконов иммуноглобулина для лечения тяжелых случаев дифтерии

Лучшим способом профилактики дифтерии есть своевременная и полная вакцинация детей и взрослых.

Во Львов доставили 300 флаконов иммуноглобулина для лечения до 150 тяжелых случаев дифтерии, передает World Health Organization (WHO).

Как утверждают медики, своевременная и полная вакцинация детей и взрослых является лучшим способом профилактики дифтерии.

Согласно календарю, дети получают прививку от 10 опасных болезней

гепатит В: в первые сутки жизни, через 2 и 6 месяцев;

туберкулез: на 3-5 сутки;

корь, паротит, краснуха: первая доза в 12 месяцев, вторая – в 6 лет;

дифтерия, столбняк: в 2, 4, 6 и 18 месяцев, тогда в 6 лет и ревакцинация через каждые 10 лет;

коклюш: в 2, 4, 6 и 18 месяцев;

полиомиелит: в 2, 4, 6 и 18 месяцев, а затем в 6 и 14 лет;

гемофильная инфекция: в 2,4 и 12 месяцев.

Здесь можно увидеть сам календарь вакцинации и свериться с ним.