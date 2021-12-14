Львовские кардиохирурги впервые заморозили сердце пациента, чтобы вылечить мерцательную аритмию

Врачи провели новую операцию – криоабляцию.

Криоабляция применяется для лечения фибрилляции предсердий и левопредсердных тахиаритмий. Во Львове во время нее в сердце 62-летнего пациента был введен жидкий азот с температурой -60 °C, убивший больные участки сердца.

Об этом сообщил врач, и.о. директора территориального медобъединения Олег Самчук.

Почему важно делать такие операции

Мерцательная аритмия – главная причина возникновения ишемических инсультов. За ней в предсердие идет импульс, заставляющий стенки неконтролируемо сокращаться: 400-500 раз в минуту при норме – 50-60. Риск возникновения тромбов в таком состоянии возрастает в пять раз, а согласно этому повышается и риск возникновения инсультов.

"С мерцающей аритмией живут до 800 тыс. украинцев. Раньше у них не было шанса выздороветь, потому что болезнь не лечится медикаментозно: лекарства разве что разжижают кровь, чтобы минимизировать возникновение тромба", — говорит врач.

Теперь благодаря такой операции, как криоабляция, появилась возможность замораживать участки предсердия, чтобы они не пропускали хаотические импульсы в отделы органа. Шансы выздороветь после такого вмешательства – 90%.

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Что известно о пациенте

Первым шанс на спасательную операцию получил львовянин, болевший с 2018 года.

Его ситуация особенная: мужчина не мог пить кроворазжижающие, потому что имеет только одну почку. Перед операцией состояние пациента уже было крайне тяжелым, приступы повторялись несколько раз в сутки. Ему угрожал инсульт.

Теперь эта опасность позади.

После него криоабляцию сделали еще двум пациентам.