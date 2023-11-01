Любовь и сексуальные отношения в зрелом возрасте: исследование романтических отношений пожилых людей

Какая она любовь в зрелом возрасте, каких партнеров ищут пожилые женщины и мужчины, какие сексуальные предпочтения у пожилых

Старение необязательно означает конец романтическим отношениям, свиданиям и сексуальной близости. Американский психолог Марк Треверс на основании ряда исследований доказывает ошибочность представлений о таком старении.

Сексуальность пожилых людей слишком долго игнорировалась

Важность сексуальной жизни пожилых людей, как правило, не замечается, или даже отрицается в обществе. В то время как исследования свидетельствуют, что для пожилых людей позитивное восприятие секса и регулярная сексуальная жизнь необходима для физического и психического здоровья.

Одно из последних исследований 2023 года показало, что пожилые люди часто испытывают стыд и вину, обсуждая свою сексуальность с другими из-за дискриминации, с которой они сталкиваются. Но для них это важно, без обсуждения этих проблем им сложно понять, что считается нормальным или «подходящим» сексуальным поведением для их возраста. Участники исследования выразили желание жить полноценно и позволить себе воспринимать себя как людей с сексуальными потребностями и желаниями.

Исследователи подчеркнули необходимость преодолеть дискриминационные взгляды на необходимость и важность сексуального удовлетворения пожилых людей. Ведь медицинские работники вместо того, чтобы обсудить с пожилыми людьми их сексуальные тревоги и страхи, предлагают их препараты для повышения потенции.

Сексуальные и романтические предпочтения меняются с возрастом

Найти любовь в старшем возрасте часто предполагает смену приоритетов. Исследования показывают, что при знакомствах в Интернете пожилые люди выбирая партнеров демонстрируют важность эмоциональной связи и здоровья. Большинство пожилых людей, прежде всего, ищут веселого и сочувствующего партнера.

Пожилые взрослые женщины, как показывают исследования, ищут партнеров, которые были бы честными и участвовали в досуге с ними, тогда как пожилые мужчины ищут, прежде всего, физически привлекательных партнеров, которые могут оказывать эмоциональную поддержку.

Как показывают исследования, для некоторых пожилых пар сексуальные действия могут занимать меньше места в отношениях, чем эмоциональная связь, основанная на общих интересах, общении с друзьями или путешествиях.

Как констатируется в исследовании, уменьшение сексуальной спонтанности многие пожилые люди воспринимают положительно. Планирование сексуальных действий становится осознанным выбором, что приводит к тому, что партнеры предпочитают удовлетворять друг друга, в то же время сообщая о сексуальных ожиданиях и беспокойствах, возникающих в связи с возрастными физическими изменениями.

Как прошлый опыт влияет на восприятие новых романтических отношений

Травмы прошлого, проблемы со здоровьем и утрата предыдущих партнеров влияют на будущие отношения. Например, вдовы и вдовцы могут бороться с чувством вины перед умершим спутником или спутницей жизни.

Как свидетельствуют исследования, брак положительно влияет на восприятие старения, разведенные или овдовевшие люди хуже относились к старению по сравнению с оставшимися в браке. С другой стороны, вступившие в новые брачные отношения менее негативно относились к старению, чем оставшиеся холостыми.

Многие люди благодаря прошлому опыту обращаются к совместному проживанию как альтернативе повторному браку. Пожилые женщины часто не хотят выходить замуж повторно, ищут спутника, с которым они могли бы сохранить свою автономию и финансовую независимость.

Стремление к любви, романтическим и сексуальным отношениям не знает возрастных ограничений. С богатым жизненным опытом, на который можно опираться, путь поиска любви и принятия сексуальности в зрелом возрасте может быть сложным, но достижимым.

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