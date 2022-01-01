Любовь к кофе и шоколаду заложена в ДНК - исследование

Люди с "кофейным геном" более энергичны и имеют высокий метаболизм.

Американские ученые провели исследования насчет влияния кофеина на здоровье человека и пришли к интересным выводам. По их мнению, на страсть к кофе и шоколаду влияет так называемый "ген кофе", который определяет, насколько человек любит эти продукты.

Об этом сообщает CNN.

Действительно ли кофе провоцирует бессонницу

Выяснилось, что люди, предпочитающие черный кофе, в большинстве случаев также любят темный шоколад. Кроме того, ген кофе влияет на то, почему одни люди выпивают много чашек кофе в день, а другие — нет.

"Люди с этим геном быстрее усваивают кофеин, поэтому стимулирующие эффекты исчезают быстрее, и им нужно пить больше кофе", — сказала Мэрилин Корнелис, доцент профилактической медицины Медицинской школы Фейнберга Северо-Западного университета в штате Иллинойс.

Также люди с подобной генетической склонностью предпочитают простой чай, чем подслащенный и горький темный шоколад, чем более мягкий молочный шоколад. Причем, это не связано со вкусовыми качествами напитков, уверяют ученые. Люди с геном предпочитают черный кофе и чай, потому что они связывают горький вкус с повышением умственной активности, чего они стремятся добиться от кофеина.

Напомним, исследование, опубликованное в журнале BMC Public Health, показало, что у тех, кто употребляет кофе, на 21% реже развиваются хронические заболевания печени, на 20% реже – хроническая или жировая болезнь печени и на 49% более низкая смертность от хронических заболеваний печени, чем у тех, кто ее не пил.

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