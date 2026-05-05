Людям, страдающим повышенным кровяным давлением, следует пить это каждый день

Напиток для гипертоников

Сок граната, богатый уникальными антиоксидантами, помогает снижать артериальное давление, борется с «плохим» холестерином и защищает внутренние органы от токсического воздействия.

Об этом пишет kobieta.

Специалисты отмечают, что гранатовый сок содержит гораздо больше полифенолов и антиоксидантов, чем зеленый чай или красное вино. Именно эти вещества делают его одним из самых эффективных природных средств для поддержания сердечно-сосудистой системы и профилактики гипертонии.

Исследования подтверждают, что компоненты граната тормозят окисление плохого холестерина LDL, что уменьшает риск образования атеросклеротических бляшек и, как следствие, инфаркта или инсульта. Кроме того, напиток обладает мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием, нейтрализует свободные радикалы и защищает клетки от повреждений.

Гранатовый сок помогает снижать АД / © pexels.com

Гранатовый сок снижает давление и укрепляет сердце, но не только

Регулярное употребление сока также оказывает положительное влияние на иммунитет, кровообращение и состояние сосудов. В некоторых случаях он может даже поддерживать мужское здоровье, в частности при проблемах с потенцией.

В состав напитка входят витамины C, E и группы B, а также калий, дополнительно поддерживающий работу сердца и сосудов.

Врачи советуют пить каждый день

Специалисты советуют употреблять примерно один стакан в день. Важно выбирать 100% натуральный сок без добавленного сахара, подсластителей или красителей.

В то же время, врачи предостерегают: людям, которые принимают препараты для снижения давления или статины, следует проконсультироваться с врачом, ведь возможны взаимодействия с лекарствами.

Польза для почек и печени

Гранатовый сок поддерживает работу печени и почек. Мощные антиоксиданты, в частности пуникалагины, защищают клетки от оксидативного стресса и способствуют их восстановлению.

Регулярное употребление напитка помогает снизить воспалительные процессы в печени, улучшает ее детоксикационные функции и способствует снижению жировых отложений в тканях органа.

