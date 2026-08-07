Мало кто знает: эти четыре вида рыбы содержат больше витамина D, чем сардины

Рыба с высоким содержанием витамина D / © pexels.com

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Один из лучших способов получить витамин D естественным путем — добавить в рацион жирную рыбу. Многие считают сардины одним из главных источников этого витамина, но существуют виды рыбы, которые могут содержать еще большее количество витамина D.

В VeryWellHealth рассказали, какую рыбу следует чаще добавлять в меню, чтобы поддерживать здоровье костей, иммунной системы и общий баланс организма.

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Почему витамин D так важен для организма

Витамин D выполняет многие важные функции:

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помогает организму усваивать кальций и поддерживать крепкость костей;

участвует в работе иммунной системы;

поддерживает нормальную работу мышц;

влияет на общее самочувствие и уровень энергии.

Недостаток витамина D может проявляться усталостью, слабостью, более частыми простудами и проблемами со здоровьем костей.

Поскольку получить достаточное количество этого нутриента только с солнца удается не всегда, важно обращать внимание на продукты, богатые витамином D.

4 вида рыбы, содержащие больше витамина D, чем сардины

Лосось является одним из популярнейших видов жирной рыбы в мире. Он не только богат витамином D, но и содержит большое количество омега-3 жирных кислот.

Регулярное употребление лосося может быть полезным для:

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поддержания здоровья сердца;

работы мозга;

уменьшение воспалительных процессов в организме

Особенно ценен дикий лосось, который обычно содержит больше питательных веществ, чем выращенный на фермах.

Форель также относится к жирной рыбе, являющейся хорошим источником витамина D.

Она содержит:

качественный белок;

омега-3 жирные кислоты;

минералы, нужные для здорового обмена веществ.

Форель может стать прекрасной альтернативой тем, кто хочет разнообразить рацион и не есть одни и те же виды рыбы.

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Сельдь — один из самых доступных продуктов, богатых витамином D.

Кроме этого, он содержит:

полезные жиры;

белок;

важные микроэлементы.

Маринованная или слабосоленая сельдь часто входит в традиционный рацион, но следует помнить о количестве соли в таких продуктах.

Скумбрия — еще один вид жирной рыбы, который может помочь увеличить потребление витамина D.

Ее преимущества:

высокая питательная ценность;

доступность;

содержание полезных жирных кислот.

Скумбрию можно запекать, готовить на гриле или добавлять в салаты.

Почему стоит есть рыбу, а не полагаться только на добавки

Пищевые источники витамина D обладают дополнительными преимуществами. Вместе с этим нутриентом организм получает белок, полезные жиры и другие питательные вещества.

Однако людям с подтвержденным дефицитом витамина D врач может рекомендовать специальные добавки. Перед их приемом лучше определить уровень витамина D с помощью анализа крови.

Как часто нужно есть рыбу

Для большинства людей полезно включать рыбу в рацион несколько раз в неделю. Лучше выбирать разные виды:

лосось;

скумбрию;

сельдь;

форель;

сардины.

Так питание будет разнообразнее, а организм будет получать больше полезных веществ.

FAQ

Какая рыба содержит больше витамина D?

Больше всего витамина D обычно содержится в жирных сортах рыбы, таких как лосось, скумбрия, сельдь и форель. Они могут быть даже богаче этого нутриента, чем сардины.

Какие продукты содержат больше витамина D?

К продуктам с высоким содержанием витамина D относятся жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь), рыбий жир, яичные желтки и некоторые обогащенные продукты. Лучшими природными источниками считаются именно жирные виды рыбы.

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