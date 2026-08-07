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Мало кто знает: эти четыре вида рыбы содержат больше витамина D, чем сардины
Витамин D часто называют солнечным витамином, ведь наш организм может производить его под воздействием солнечного света. Однако в холодное время года, при недостаточном пребывании на солнце или несбалансированном питании уровень этого важного нутриента может снижаться.
Один из лучших способов получить витамин D естественным путем — добавить в рацион жирную рыбу. Многие считают сардины одним из главных источников этого витамина, но существуют виды рыбы, которые могут содержать еще большее количество витамина D.
В VeryWellHealth рассказали, какую рыбу следует чаще добавлять в меню, чтобы поддерживать здоровье костей, иммунной системы и общий баланс организма.
Почему витамин D так важен для организма
Витамин D выполняет многие важные функции:
помогает организму усваивать кальций и поддерживать крепкость костей;
участвует в работе иммунной системы;
поддерживает нормальную работу мышц;
влияет на общее самочувствие и уровень энергии.
Недостаток витамина D может проявляться усталостью, слабостью, более частыми простудами и проблемами со здоровьем костей.
Поскольку получить достаточное количество этого нутриента только с солнца удается не всегда, важно обращать внимание на продукты, богатые витамином D.
4 вида рыбы, содержащие больше витамина D, чем сардины
Лосось является одним из популярнейших видов жирной рыбы в мире. Он не только богат витамином D, но и содержит большое количество омега-3 жирных кислот.
Регулярное употребление лосося может быть полезным для:
поддержания здоровья сердца;
работы мозга;
уменьшение воспалительных процессов в организме
Особенно ценен дикий лосось, который обычно содержит больше питательных веществ, чем выращенный на фермах.
Форель также относится к жирной рыбе, являющейся хорошим источником витамина D.
Она содержит:
качественный белок;
омега-3 жирные кислоты;
минералы, нужные для здорового обмена веществ.
Форель может стать прекрасной альтернативой тем, кто хочет разнообразить рацион и не есть одни и те же виды рыбы.
Сельдь — один из самых доступных продуктов, богатых витамином D.
Кроме этого, он содержит:
полезные жиры;
белок;
важные микроэлементы.
Маринованная или слабосоленая сельдь часто входит в традиционный рацион, но следует помнить о количестве соли в таких продуктах.
Скумбрия — еще один вид жирной рыбы, который может помочь увеличить потребление витамина D.
Ее преимущества:
высокая питательная ценность;
доступность;
содержание полезных жирных кислот.
Скумбрию можно запекать, готовить на гриле или добавлять в салаты.
Почему стоит есть рыбу, а не полагаться только на добавки
Пищевые источники витамина D обладают дополнительными преимуществами. Вместе с этим нутриентом организм получает белок, полезные жиры и другие питательные вещества.
Однако людям с подтвержденным дефицитом витамина D врач может рекомендовать специальные добавки. Перед их приемом лучше определить уровень витамина D с помощью анализа крови.
Как часто нужно есть рыбу
Для большинства людей полезно включать рыбу в рацион несколько раз в неделю. Лучше выбирать разные виды:
лосось;
скумбрию;
сельдь;
форель;
сардины.
Так питание будет разнообразнее, а организм будет получать больше полезных веществ.
FAQ
Какая рыба содержит больше витамина D?
Больше всего витамина D обычно содержится в жирных сортах рыбы, таких как лосось, скумбрия, сельдь и форель. Они могут быть даже богаче этого нутриента, чем сардины.
Какие продукты содержат больше витамина D?
К продуктам с высоким содержанием витамина D относятся жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь), рыбий жир, яичные желтки и некоторые обогащенные продукты. Лучшими природными источниками считаются именно жирные виды рыбы.