Мандарины к праздничному столу: какие витамины мы получаем из свежих цитрусовых

Любимый новогодний цитрусовый богат минералами и антиоксидантами.
Мандарины не только придадут праздничное настроение, но и обеспечат витамином С.
Об этом напоминает основательница Школы Здоровья, врач-диетолог Екатерина Толстикова.
"Четыре плода среднего размера — суточная норма витамина С, который важен для здоровья кожи, заживления ран и правильной иммунной функции", — отмечает диетология.
В мандаринах больше меди, чем во многих фруктах. Элемент способствует красным кровяным тельцам и усвоению железа. Это помогает транспортировать кислород в ткани.
В мандаринах больше бета-каротина и бета-криптоксантина, чем в обычных апельсинах.
Бета-каротин и бета-криптоксантин являются антиоксидантами, которые могут помочь снизить риск некоторых видов рака.
Мандарины также являются хорошим источником растворимой клетчатки, которая помогает дольше ощущать сытость после еды.
Добавим, что украинская врач-диетолог Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о пользе куриных яиц, как одного из лучших источников высококачественного протеина.
Также вы узнали, что селен – микроэлемент, играющий важную роль в обмене веществ и функции щитовидной железы.
Читайте также:
- 5 обычных продуктов и напитков, которые могут вызвать хроническую усталость
- Белок помогает худеть.
- Почему возникает мигрень: в новом исследовании обнаружили "пищевые" причины головной боли