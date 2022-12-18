Мандарины к праздничному столу: какие витамины мы получаем из свежих цитрусовых

Мандарины не только придадут праздничное настроение, но и обеспечат витамином С.

Об этом напоминает основательница Школы Здоровья, врач-диетолог Екатерина Толстикова.

"Четыре плода среднего размера — суточная норма витамина С, который важен для здоровья кожи, заживления ран и правильной иммунной функции", — отмечает диетология.

Фото: Pexels

В мандаринах больше меди, чем во многих фруктах. Элемент способствует красным кровяным тельцам и усвоению железа. Это помогает транспортировать кислород в ткани.

В мандаринах больше бета-каротина и бета-криптоксантина, чем в обычных апельсинах.

Бета-каротин и бета-криптоксантин являются антиоксидантами, которые могут помочь снизить риск некоторых видов рака.

Мандарины также являются хорошим источником растворимой клетчатки, которая помогает дольше ощущать сытость после еды.

Добавим, что украинская врач-диетолог Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о пользе куриных яиц, как одного из лучших источников высококачественного протеина.

Также вы узнали, что селен – микроэлемент, играющий важную роль в обмене веществ и функции щитовидной железы.

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