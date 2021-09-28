Медицинский отвод для прививки от COVID-19: в Минздраве рассказали, кому будут выдавать справки

Медицинский отвод для прививки от COVID-19: в Минздраве рассказали, кому будут выдавать справки

При абсолютных противопоказаниях к вакцинации от коронавируса выдавать справки. Речь идет о 1% людей.

Тем, у кого есть медицинский отвод и реальные противопоказания для вакцинации от коронавируса, будут выдавать медицинские справки установленной формы, сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Кузин предоставил перечень абсолютных медицинских противопоказаний для каждого человека.

По словам главного санитарного врача, многие считают, что имеют какие-то медицинские противопоказания, но во время консультации с семейным терапевтом оказывается, что их состояние не является медицинским противопоказанием к вакцинации от коронавирусной болезни.

"Например, если мы говорим о сердечно-сосудистые болезни — это не противопоказание, а наоборот — показания для проведения вакцинации", — сказал Кузин.

В украинском законодательстве, по его словам, есть только один термин — абсолютные медицинские противопоказания и это медицинские состояния, в которых человек не имеет и не может получить вакцинацию. Речь идет о меньше 1% людей.

Абсолютные медицинские противопоказания

Игорь Кузин не дал список болезней, которые являются абсолютным медицинским противопоказанием к прививке. По его словам каждый врач может предоставить перечень абсолютных медицинских противопоказаний, и к тому же на сайте Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками есть инструкции к каждому типу вакцины, применяемой в Украине.

Ресурс предоставляет информацию о потенциальных побочных эффектах, осложнения после иммунизации и возможные противопоказания. Например, точно известно, что вакцина CoronaVac не рекомендована беременным.

Pfizer можно рекомендовать, и здесь уже основным будет решение врача — назначать или не назначать. Доктор должен оценить пользы и риски.

Медицинский отвод зависит и от типа вакцины, возраста, анамнеза аллергических реакций, был ли человек вакцинирован вообще, как он перенес первую прививку.

"Назвать какие-то универсальные пять-шесть поводов для отвода просто невозможно, потому что они зависят от состояния каждого конкретного человека. Общие противопоказания к каждой вакцине указаны в инструкции. Мы подчеркиваем и разъясняем особенности каждой вакцины", — объясняет санврач.

Как работает медицинский отвод от прививки

На вопрос о том, сможет ли человек с такой справкой пойти в ТРЦ, кинотеатр, ресторан в «красной» зоне, Игорь Кузин говорит, что процент таких людей будет сверхмалым. Скорее всего, этот вопрос урегулируют в ближайших редакциях постановлением Кабмина. Заблаговременно предусматривать какую-то квоту для людей с абсолютными медицинскими противопоказаниями не планируют.

"Это единичные случаи и сейчас таких жестких противопоказаний для введения вакцины почти не существует", — добавляет он.

В то же время есть другие случаи, например человек после введения первой дозы — в тот же день или на следующий — попал в больницу.

По словам санврача, если пациенты чувствуют себя плохо после вакцинации или у них есть какие-то специфические симптомы, то они могут самостоятельно подать уведомление об этом с помощью сайта Государственного экспертного центра МЗ.

Противопоказания ко второму этапу вакцинации

Любые случаи анафилаксии (повышенная чувствительность к компонентам вакцин или к самой вакцины) или анафилактические острая реакция в течение 30 минут после введения препарата может быть противопоказанием к завершению цикла вакцинации.

Такому человеку могут выдать справку о том, что он получил одну дозу и вторая ему противопоказана, либопредложат другой тип вакцины для второй прививки. Например, инактивированную вакцину (если первой была Pfizer). Для этого Национальная техническая группа экспертов разрабатывает отдельные рекомендации, которые касаются врачебной тактики в случае анафилактической реакции.

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