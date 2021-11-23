Медики предостерегают о побочных эффектах избыточного количества висцерального жира после 50 лет

Медики предостерегают о побочных эффектах избыточного количества висцерального жира после 50 лет

Обычно, говоря о лишнем весе, мы обвиняем в этом подкожный жир. Однако, как выяснилось, висцеральный имеет больший риск для нашего здоровья.

Накопление висцерального жира увеличивается с возрастом. По словам экспертов, это результат изменения процесса метаболизма, хаотичной диеты и пассивного образа жизни.

Что же такое висцеральный жир?

Это тип жировых отложений, которые концентрируются вокруг жизненно важных органов, включая печень, желудок и кишечник, в брюшной полости. Висцеральный жир отличается от подкожного, который находится не так глубоко и сжигается гораздо легче.

Какие риски для здоровья связаны с чрезмерным количеством висцерального жира

Рассмотрим исследование.

Угроза сердечных заболеваний

Висцеральный жир увеличивает уровень жира в крови через печень. Производство холестерина происходит в печени, и люди с более высоким уровнем висцерального жира имеют сверхвысокий уровень общего холестерина. А это, в свою очередь, связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому в целом увеличение количества циркулирующего жира плохо влияет на работу сердца.

Риск развития неалкогольной жировой дистрофии печени

Жировая болезнь печени – это скопление жировой ткани в нашей печени. Заболевание часто связано с ожирением и другими нарушениями обмена веществ. Увеличение висцерального жира приводит к воспалению печени и длительному отложению жира в ткани органа.

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Повышенный уровень боли

Медики, исследующие артрит пришли к выводу, что висцеральный жир был связан именно с повышением уровня боли, а подкожный жир вообще не был связан с уровнем боли.

Висцеральный жир по своей природе более токсичен, чем подкожный. Некоторые исследования связывают высокий уровень висцерального жира с увеличением маркеров воспаления, способствующих возникновению боли.

Конечно, необходимы дополнительные исследования в данной области, чтобы определить основные механизмы.

Повышенная инсулинорезистентность

У лиц без диабета висцеральный жир был сильным предсказателем развития инсулинорезистентности. На самом деле, многие эксперты соглашаются, что потеря висцерального жира более важна для контроля диабета и сахара в крови, чем общая потеря веса.

В конце концов тип веса, который мы теряем, имеет значение для нашего здоровья.

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Повышенное артериальное давление

У женщин в постменопаузе увеличение накопления висцерального жира было связано как с повышением АД, так и с повышением резистентности к инсулину.

Кроме того, гормональные изменения во время менопаузы могут похудеть более сложным.

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Как избавиться от висцерального жира?

Только изменением образа жизни.

Чтобы бороться с естественным накоплением жира с возрастом, подумайте о том, чтобы избавиться от своих повседневных привычек, которые к этому привели.

Много сидите на работе? Добавьте движения в обыденность: запишитесь в фитнес клуб. И лучше с инструктором.

Любите сладости, подслащаете чай, кофе, утреннюю кашу? Измените эту привычку. Как правило, 21 дня вам хватит, чтобы привыкнуть к диете без сахара. Только 21 день! Согласитесь, это не так много по сравнению с тем временем, за которое вы копили свои жировые отложения.

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