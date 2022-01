Медики предупредили о скрытой опасности кофе для мозга

Чрезмерная любовь к кофе снижает когнитивные функции.

Кофе, алкоголь, сладкие напитки (если злоупотреблять) могут вызвать повреждение мозга и нарушение когнитивных функций.

Об этом пишет Eat This, Not That! со ссылкой на американских диетологов.

Также читайте Сколько нужно пить в день чашек кофе и чая: ответ ученых

Специалисты предупредили, что большое количество спиртного убивает нейроны, а регулярное употребление алкоголя способно повредить мозг. Аналогичный эффект вызовут сладкие напитки.

Специалисты заявили о важности ограничения употребления кофе. Если в небольших количествах кофеин оказывает положительное влияние на умственный процесс, то чрезмерная любовь к кофе снижает когнитивные функции и имеет скрытую опасность.

Опасная доза, говорят медики, – более шести чашек в день. Она чревата уменьшением мозга и развитием деменции. Медики посоветовали также следить за употреблением шоколада и чая.

Действительно ли кофе провоцирует бессонницу

Ранее американские ученые провели исследования о влиянии кофеина на здоровье человека и пришли к интересным выводам. По их мнению, на страсть к кофе и шоколаду влияет так называемый "ген кофе", который определяет, насколько человек любит эти продукты.

Читайте также: