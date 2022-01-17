Медики протестировали на мышах новый метод лечения ВИЧ-инфекции — четыре грызуна избавились от вируса

Активирующий спящий ВИЧ препарат в сочетании с лимфоцитами ликвидировал вирус.

Ученые из США протестировали на грызунах новый метод лечения ВИЧ-инфекции.

По данным в Nature Communications, в эксперименте ученые применили комбинацию препарата, активирующего спящий вирус в клетках, и цитотоксических лимфоцитов – природных киллеров.

Лечение позволило избавить от вируса 40% мышей.

Вскоре учёные планируют улучшить технику, чтобы довести этот результат до 100%.

ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Попадая в организм человека, он ослабляет иммунную систему, нападая на определенные клетки, призванные бороться с инфекциями.

Что показало исследование

Антиретровирусные препараты угнетают размножение ВИЧ в организме, но он остается в спящем состоянии в клетках, и с помощью современной терапии полностью избавиться от него не удается. Медики пытаются придумать способ вырезать вирус из генома. Так недавно стартовали первые клинические испытания с помощью метода молекулярных ножниц технологии CRISPR/Cas.

Сначала провели испытания на обезьянах. Лечение позволило уменьшить количество вирусной ДНК в клетках лимфатических узлов на 38-95 процентов для разных животных.

Другая команда исследователей испытывает еще один способ избавления клеток от ВИЧ. Ученые тестируют вещество SUW133 – модулятор протеинкиназы. В работе, опубликованной в 2017 году, исследователи показали, что SUW133 способен активировать спящий в клетках ВИЧ, поэтому такие клетки затем узнает и уничтожает иммунную систему.

В новой работе ученые во главе с Джеромом Заком (Jerome A. Zack) из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе решили усовершенствовать изобретенный метод лечения. Они добавили в SUW133 природные киллеры – лимфоциты, которые уничтожают внутриклеточные бактерии и вирусы. Такое лечение протестировали на мышах, зараженных вирусом. В течение пяти дней животным в дополнение к экспериментальной терапии давали антиретровирусные препараты, а затем прекратили их использование, чтобы оценить, удалось ли лишить животных ВИЧ.

После отмены антиретровирусных препаратов у 40% мышей (4 из 10 животных) вируса в крови не обнаружили, что свидетельствует об уничтожении неактивных очагов ВИЧ в клетках. В то же время у мышей из контрольной группы и тех мышей, которые лечились только SUW133 или природными киллерами, после отмены антиретровирусных препаратов ВИЧ стал снова определяться в крови.

Шаг ли это в лечении ВИЧ?

Да, в собственном исследовании ученые доказали, что метод работает на практике, но это не все.

Теперь медики должны подкорректировать его так, чтобы вирус элиминировался у 100% мышей. Кроме того, еще ожидают дополнительные исследования на обезьянах перед тем, как перейти к клиническим исследованиям у человека.

В мире есть люди, организм которых справился с вирусом иммунодефицита самостоятельно. Пока таких людей только двое, и ученые сейчас внимательно изучают их иммунную систему. Медики надеются понять, что позволило этим пациентам избавиться от ВИЧ, а затем разработать новое лекарство, которое поможет другим больным.