Медики рассказали о пяти причинах, почему следует добавить рыбные консервы в свой ежедневный рацион

Врачи утверждают, что рыбные консервы нужно добавить в свой ежедневный рацион. И делятся пятью основными причинами, почему они полезны.

Рыбные консервы, включая лосось, сардины, скумбрию и анчоусы, являются стабильными питательными веществами, наполненными полезными для сердца веществами. Употребление рыбы, особенно содержащей омега-3 жирные кислоты, является важной рекомендацией средиземноморской диеты, которую US News & World Report неизменно называет одной из самых здоровых моделей питания в мире.

Чем полезны рыбные консервы: пять причин их есть

Это отличный источник Омега-3

Омега-3 жирные кислоты являются незаменимыми жирами, которые не могут производить наше тело самостоятельно. Некоторые исследования, например, статья 2019 года в International Immunology, показывают, что диета, богатая Омега-3, может оказать положительное влияние на весь организм, поскольку эти здоровые жиры оказывают противовоспалительное действие.

Согласно статье в Food & Function за 2018 год, Омега-3 жирные кислоты помогают защитить вас от сердечных заболеваний, повышая уровень полезного холестерина. А еще они играют ключевую роль в здоровье суставов, поскольку было показано, что их противовоспалительная природа помогает больным остеоартрозом, согласно обзору у Nutrients за 2022 год.

Разновидности рыбы, обычно консервированные, такие как анчоусы, лосось, сардины и тунец, являются прекрасными источниками Омега-3 жирных кислот. Согласно диетическим рекомендациям Америки на 2020-2025 годы, взрослым рекомендовано есть 225 г морепродуктов еженедельно.

Рыбные консервы хранятся дольше

Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за 2018 год, по оценкам, 27% всей выловленной рыбы по всему миру выбрасывается. Скорее всего, это связано с более коротким сроком безопасности свежих пищевых продуктов. Кроме того, что консервированные морепродукты являются менее дорогостоящим вариантом, чем свежие морепродукты, закрывают их в герметичный контейнер и нагревают или хранят в соли, продлевая срок их хранения до лет вместо дней.

Даже замороженная рыба, являющаяся менее дорогим вариантом, чем свежая, не сохраняет такого же качества так долго, как рыбные консервы. Благодаря стабильному хранению рыбные консервы являются надежным, насыщенным питательными веществами протеином для тех, кто имеет ограниченный доступ к свежим продуктам. Это также отличный вариант для путешествий, кемпинга и пикника.

Естественный источник кальция и витамина D

Витамин D и кальций работают в тандеме для поддержания здоровья костей. Хотя наше тело может производить витамин D с помощью солнечного света, это одно из питательных веществ, которое труднее всего получить в организме.

Рыбные консервы, такие как тунец, лосось, форель и сардины, являются отличным источником кальция и витамина D. Фактически, 85 г лосося содержат примерно 71% от рекомендованной суточной нормы витамина D, согласно данным Национальных институтов здоровья.

Вкусный и универсальный продукт

Вполне возможно, лучшая причина есть рыбные консервы, потому что они вкусны и универсальны, сами по себе или как ингредиент других блюд. Многие виды рыбных консервов, таких как осьминоги, кальмары и мидии, можно подавать непосредственно из банок, а вот другие идеально подходят для добавления к рецептам.

Ценный источник белка

В общем, говорят врачи, рыбные консервы дают нашему организму не только ценные микроэлементы. Они также являются источником белка. А еще в консервации много железа, йода, кальция, фосфора, калия. Однако лучше выбирать рыбу в собственном соке, а не в масле.

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