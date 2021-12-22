Методы против старения, которыми пользуются эксперты

Что делать, чтобы выглядеть моложе.

Большинство из нас были бы не прочь выглядеть и чувствовать себя немного моложе.Существуют научно подкрепленные способы поддерживать тело молодым, а в некоторых случаях даже устранить признаки старения.

Вот пять секретов против старения, которыми пользуются сами эксперты.

Качественный сон

Если вы достаточно не отдыхаете, вы стареете быстрее.

Плохой сон чреват многими проблемами, начиная с депрессии и диабета, заканчивая сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявили исследователи из Колумбийского университета.

«Сон от старения – лекарство номер один», — недавно рассказала эксперт по уходу за кожей Нэнси Пеллегрино.

В идеале вам потребуется семь-девять часов качественного отдыха в сутки. Вот такая терапия.

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Силовые тренировки и кардио

Упражнения с сопротивлением являются ключевыми для сохранения плотности костей и мышечной массы, которые с возрастом уменьшаются. Особенно полезны силовые упражнения, такие как толкание, выпады, подъемы, опускания.

Достаточное количество витамина D

Витамин D имеет решающее значение для здоровья костей – он помогает им усваивать кальций. Если вы не получаете его в достаточном количестве, подвергаете себя остеопорозу, болезни, при которой кости теряют плотность и становятся хрупкими. Кроме того: витамин D – действующий как гормон в организме – оказывает положительное влияние на иммунную систему и даже может помочь устранить некоторые возрастные проблемы иммунитета.

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Уменьшите потребление сахара

При чрезмерном потреблении сахар связывается с коллагеном и эластином, двумя белками в нашей коже, сохраняющими ее упругой и молодой. Это создает конечные продукты гликации (или AGE), повреждающие коллаген и эластин и фактически не дающие организму их восстанавливать.

Пончики - не ключ к источнику молодости. Уменьшите потребление сладких напитков и обработанных пищевых продуктов. Сосредоточьтесь на фруктах, овощах и постных белках.

Регулярные тренировки

Результаты нескольких исследований свидетельствуют о том, что умеренные физические упражнения могут улучшить кровообращение и укрепить иммунную систему. Это, в свою очередь, может вернуть коже молодость.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показало, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) замедляют старение клеток и мышц у пожилых людей.

Фитнес невозможно заменить никаким лекарством. Главное, тренируйтесь регулярно. Как на метаболическом, так и на молекулярном уровне физическая активность приносит наибольшую пользу организму.

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