Мгновенные проявления аллергии: как определить, есть ли у вас реакция на продукт, который вы только что съели

Десятки миллионов людей имеют пищевую аллергию, причем наиболее распространенными являются аллергия на моллюсков, молоко и арахис.

В результате иммунных ответов, вызывающих отрицательные реакции после еды, пищевая аллергия может проявляться разными способами.

Чтобы определить, есть ли у вас аллергия на то, что вы съели, сначала нужно понять разницу между пищевой аллергией и непереносимостью.

Пищевая непереносимость означает, что ваш организм не переносит определенную пищу. В таких ситуациях, как непереносимость лактозы, человек не может употреблять молочный сахар, содержащийся в подобных продуктах. Он вызывает сильный дискомфорт, диарею и вздутие живота. Но в отличие от аллергии это не опасно для жизни.

Аллергия заставляет ваш организм реагировать на белок из-за иммунного ответа. Следовательно, в отличие от непереносимости, например, непереносимости лактозы, настоящая аллергия на белок коровьего молока может спровоцировать реакции более опасные для жизни.

Итак, если вы съели и чувствуете себя необычно, плохо, очень плохо, как узнать, что вызывало такие симптомы?

Чтобы точно определить, есть ли у вас аллергия на некоторые продукты, врач должен будет сделать тесты, чтобы поставить правильный диагноз.

Крапивница

Развитие зудящих отеков на коже после еды может быть признаком пищевой аллергии. Обычно крапивница выглядит как выпуклые розовые бугорки, похожие на укусы комаров. Если крапивница возникла в течение нескольких минут или часов после еды, позвоните врачу для обследования.

Сжатие в горле и проблемы с проглатыванием

Если вы почувствовали отек в горле, вам трудно проглатывать, возможно, у вас аллергия на продукт, который вы ели. Из-за его воздействия может возникнуть воспаление пищевода, что затрудняет глотание.

Хрипы

Когда организм обозначает белок как "чужеродный" и вызывает аллергическую реакцию, происходит высвобождение гистамина – соединения, что может привести к сужению дыхательных путей, вызывая у человека хрипы.

Рвота

Рвота может являться признаком пищевой аллергии, хотя она также может являться признаком пищевой непереносимости или пищевого отравления. Если у вас рвота, может быть трудно понять, является ли этот симптом следствием аллергии или непереносимости, поэтому лучше проконсультироваться со своим медицинским работником, чтобы разобраться по существу.

Разбухший язык

Видеть, как ваш язык отекает, может быть страшнее, чем опасно, хотя в некоторых случаях отек может повлиять на способность глотать. Но если вы чувствуете такую реакцию, следует обратиться к врачу, чтобы определить, есть ли причина для беспокойства.

Анафилаксия

Анафилаксия – это тяжелая и потенциально опасная для жизни реакция на контакт с аллергеном. Человек, испытывающий это, может испытывать проблемы с глотением или дыханием, иметь учащенное сердцебиение, а в крайних случаях он может даже потерять сознание. Если человек чувствует это, он обязательно должен поговорить со своим врачом.

Напомним, что ранее мы писали о том, как избежать выгорания и предотвратить депрессию.

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