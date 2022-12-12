Мифы о донорстве крови: какие фейки мешают полезному делу

В Украине продолжается национальная кампания "Твоя кровь может воевать".

Каждый украинец (за исключением тех, кто имеет противопоказания к донорству крови) может поддержать военных и гражданских, для которых донорская кровь жизненно необходима.

Об этом пишет Министерство здравоохранения.

Однако иногда распространяемые фейки мешают чрезвычайно полезному делу.

Мы собрали самые популярные мифы о донорстве, чтобы предупреждения не помешали вам – при желании – приобщиться к общеукраинской инициативе.

Миф 1: Донор может «подхватить» инфекцию.

Факт: Донорство безопасно на 100%.

С кровью контактируют только два предмета: скарификатор (инструмент для прокалывания пальца) и игла гемакона (контейнер для забора и хранения крови). Они стерильные.

Применяемые инструменты при вас выбрасывают.

Эпоха стеклянных тар и многократных инструментов прошла.

Миф 2: Донорство вредит здоровью

Факт: сдавать кровь полезно, поскольку для донора это –

профилактика сердечно-сосудистых заболеваний;

стимуляция костного мозга;

разжижение крови (уменьшается риск образования тромбов);

омоложение (пополнение новых и здоровых клеток крови);

иногда – очищение кожи.

Миф 3: Сдавать кровь больно.

Факт: Неудобств от боли гораздо меньше, чем, например, от «уколов красоты» или татуировки. Процедура сдачи крови длится недолго, 10–12 мин.

Миф 4: У донора берут слишком много крови.

Факт: всего 450 мл – больше в гемокон физически не влезет.

Это меньше 1/10 крови в вашем организме. При регулярном питании все компоненты восстанавливаются через 21 день. Часто доноры ощущают в этот период не слабость, а наоборот – прилив энергии.

Миф 5: Регулярная сдача крови вызывает привыкание.

Факт: Привыкание на химическом уровне не происходит.

Многие доноры действительно начинают сдавать кровь регулярно, несколько раз в год, ведь спасать жизнь другим и улучшать состояние своего здоровья – благородное дело.

Раньше мы писали о том, можно ли сдавать кровь после вакцинации, инфекционной болезни.

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