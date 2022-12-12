Мифы о донорстве крови: какие фейки мешают полезному делу

В Украине продолжается национальная кампания "Твоя кровь может воевать".
Каждый украинец (за исключением тех, кто имеет противопоказания к донорству крови) может поддержать военных и гражданских, для которых донорская кровь жизненно необходима.
Об этом пишет Министерство здравоохранения.
Однако иногда распространяемые фейки мешают чрезвычайно полезному делу.
Мы собрали самые популярные мифы о донорстве, чтобы предупреждения не помешали вам – при желании – приобщиться к общеукраинской инициативе.
Миф 1: Донор может «подхватить» инфекцию.
Факт: Донорство безопасно на 100%.
С кровью контактируют только два предмета: скарификатор (инструмент для прокалывания пальца) и игла гемакона (контейнер для забора и хранения крови). Они стерильные.
Применяемые инструменты при вас выбрасывают.
Эпоха стеклянных тар и многократных инструментов прошла.
Миф 2: Донорство вредит здоровью
Факт: сдавать кровь полезно, поскольку для донора это –
- профилактика сердечно-сосудистых заболеваний;
- стимуляция костного мозга;
- разжижение крови (уменьшается риск образования тромбов);
- омоложение (пополнение новых и здоровых клеток крови);
- иногда – очищение кожи.
Миф 3: Сдавать кровь больно.
Факт: Неудобств от боли гораздо меньше, чем, например, от «уколов красоты» или татуировки. Процедура сдачи крови длится недолго, 10–12 мин.
Миф 4: У донора берут слишком много крови.
Факт: всего 450 мл – больше в гемокон физически не влезет.
Это меньше 1/10 крови в вашем организме. При регулярном питании все компоненты восстанавливаются через 21 день. Часто доноры ощущают в этот период не слабость, а наоборот – прилив энергии.
Миф 5: Регулярная сдача крови вызывает привыкание.
Факт: Привыкание на химическом уровне не происходит.
Многие доноры действительно начинают сдавать кровь регулярно, несколько раз в год, ведь спасать жизнь другим и улучшать состояние своего здоровья – благородное дело.
Раньше мы писали о том, можно ли сдавать кровь после вакцинации, инфекционной болезни.
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