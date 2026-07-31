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Миллионы людей делают это каждый день: почему нельзя брать телефон в туалет
Для многих людей поход в туалет давно не является просто несколькоминутной паузой. Смартфон в руке стал таким же привычным атрибутом, как туалетная бумага. Кто листает социальные сети, кто отвечает на сообщения, а кто просто «залипает» в видео.
Кажется, что ничего ужасного в этом нет. Но на самом деле, привычка брать телефон в туалет может иметь неприятные последствия — от накопления бактерий на гаджете до проблем со здоровьем.
Почему люди не могут оставить телефон за дверью туалета
Смартфон стал неизменным спутником современного человека. Мы берем его с собой на кухню, в спальню, на прогулку и даже в ванную.
Главная причина такого поведения — желание не терять время. Пока организм выполняет естественные функции, мозг получает дополнительную стимуляцию: новости, видео, сообщения или нескончаемую ленту социальных сетей.
Но несколькоминутный «просмотр телефона» часто превращается в 15–20 минут сиденья на унитазе. Человек даже не замечает, как задерживается дольше, чем нужно. Именно смартфон часто становится причиной того, что пребывание в туалете затягивается.
Телефон в туалете — настоящий магнит для бактерий
Одна из главных проблем смартфона в туалете — гигиена.
Телефон мы постоянно держим в руках, кладем на разные поверхности, подносим к лицу, а иногда даже берем за стол во время еды. При этом многие люди редко очищают экран и корпус устройства.
В туалете смартфон может контактировать с микроорганизмами, попадающими на поверхности из-за капель воды и микрочастиц во время смывания. В результате телефон становится своеобразным переносчиком бактерий, затем легко попадающих на руки, лицо и другие предметы.
Особенно опасно, если после туалета человек берет телефон в руки, а затем затрагивает еду или лицо, не помыв руки.
Чем опасно длинное сиденье в туалете со смартфоном
Телефон не только загрязняется — он еще и заставляет нас дольше оставаться в одном положении.
Когда человек сидит на унитазе дольше, чем нужно, увеличивается нагрузка на область малого таза. Регулярное длительное сидение может способствовать появлению дискомфорта, проблем с кровообращением и повышать риск геморроя.
Причина проста: смартфон отвлекает. Человек перестает обращать внимание на время и продолжает сидеть, даже после того, как организм уже завершил свою работу.
Почему смартфон в туалете может формировать зависимость
Есть еще одна проблема — психологическая.
Если каждый поход в туалет сопровождается по телефону, мозг начинает воспринимать этот момент как возможность получить быструю дозу удовольствия: новое видео, сообщение, лайк или интересную информацию.
Со временем может появиться ощущение, что даже несколько минут без смартфона кажутся скучными.
Так формируется привычка постоянно проверять телефон и использовать его даже в ситуациях, где он не требуется.
Нужно ли полностью отказываться от телефона в туалете
Не обязательно паниковать, если вы несколько раз вошли в туалет со смартфоном. Однако регулярная привычка может быть не лучшей для здоровья.
Чтобы уменьшить риски:
оставляйте телефон вне туалета;
не кладите смартфон на полочки или другие поверхности в ванной;
регулярно протирайте экран специальными средствами;
мойте руки после посещения туалета;
старайтесь не задерживаться в туалете подольше, чем нужно.
Самый простой способ избавиться от этой привычки — сделать туалет зоной без смартфона.
Как правильно очистить телефон после туалета
Если вы часто брали телефон в туалет, следует обратить внимание на его очищение.
Для этого:
Выключите устройство.
Используйте мягкую салфетку с безопасным средством для электроники.
Не заливайте телефон жидкостью.
Особо тщательно очищайте экран, корпус и чехол.
Именно чехол часто накапливает больше загрязнений, ведь его реже моют.
Иногда лучшее решение — просто оставить телефон на несколько минут в другой комнате.
FAQ
Можно ли брать телефон в туалет?
Формально запрета на использование телефона в туалете нет, но с точки зрения гигиены это нежелательная привычка. Смартфон легко загрязняется бактериями, затем переносит их на руки и другие поверхности.
Почему нельзя сидеть в туалете с телефоном?
Телефон отвлекает и заставляет человека подольше сидеть на унитазе. Длительное пребывание в таком положении может увеличивать нагрузку на сосуды в области таза и повышать риск проблем, в частности геморроя.