Миллионы людей делают это каждый день: почему нельзя брать телефон в туалет

Можно ли пользоваться телефоном в туалете / © pexels.com

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Кажется, что ничего ужасного в этом нет. Но на самом деле, привычка брать телефон в туалет может иметь неприятные последствия — от накопления бактерий на гаджете до проблем со здоровьем.

Почему люди не могут оставить телефон за дверью туалета

Смартфон стал неизменным спутником современного человека. Мы берем его с собой на кухню, в спальню, на прогулку и даже в ванную.

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Главная причина такого поведения — желание не терять время. Пока организм выполняет естественные функции, мозг получает дополнительную стимуляцию: новости, видео, сообщения или нескончаемую ленту социальных сетей.

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Но несколькоминутный «просмотр телефона» часто превращается в 15–20 минут сиденья на унитазе. Человек даже не замечает, как задерживается дольше, чем нужно. Именно смартфон часто становится причиной того, что пребывание в туалете затягивается.

Телефон в туалете — настоящий магнит для бактерий

Одна из главных проблем смартфона в туалете — гигиена.

Телефон мы постоянно держим в руках, кладем на разные поверхности, подносим к лицу, а иногда даже берем за стол во время еды. При этом многие люди редко очищают экран и корпус устройства.

В туалете смартфон может контактировать с микроорганизмами, попадающими на поверхности из-за капель воды и микрочастиц во время смывания. В результате телефон становится своеобразным переносчиком бактерий, затем легко попадающих на руки, лицо и другие предметы.

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Особенно опасно, если после туалета человек берет телефон в руки, а затем затрагивает еду или лицо, не помыв руки.

Чем опасно длинное сиденье в туалете со смартфоном

Телефон не только загрязняется — он еще и заставляет нас дольше оставаться в одном положении.

Когда человек сидит на унитазе дольше, чем нужно, увеличивается нагрузка на область малого таза. Регулярное длительное сидение может способствовать появлению дискомфорта, проблем с кровообращением и повышать риск геморроя.

Причина проста: смартфон отвлекает. Человек перестает обращать внимание на время и продолжает сидеть, даже после того, как организм уже завершил свою работу.

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Почему смартфон в туалете может формировать зависимость

Есть еще одна проблема — психологическая.

Если каждый поход в туалет сопровождается по телефону, мозг начинает воспринимать этот момент как возможность получить быструю дозу удовольствия: новое видео, сообщение, лайк или интересную информацию.

Со временем может появиться ощущение, что даже несколько минут без смартфона кажутся скучными.

Так формируется привычка постоянно проверять телефон и использовать его даже в ситуациях, где он не требуется.

Нужно ли полностью отказываться от телефона в туалете

Не обязательно паниковать, если вы несколько раз вошли в туалет со смартфоном. Однако регулярная привычка может быть не лучшей для здоровья.

Чтобы уменьшить риски:

оставляйте телефон вне туалета;

не кладите смартфон на полочки или другие поверхности в ванной;

регулярно протирайте экран специальными средствами;

мойте руки после посещения туалета;

старайтесь не задерживаться в туалете подольше, чем нужно.

Самый простой способ избавиться от этой привычки — сделать туалет зоной без смартфона.

Как правильно очистить телефон после туалета

Если вы часто брали телефон в туалет, следует обратить внимание на его очищение.

Для этого:

Выключите устройство. Используйте мягкую салфетку с безопасным средством для электроники. Не заливайте телефон жидкостью. Особо тщательно очищайте экран, корпус и чехол. Именно чехол часто накапливает больше загрязнений, ведь его реже моют.

Иногда лучшее решение — просто оставить телефон на несколько минут в другой комнате.

FAQ

Можно ли брать телефон в туалет?

Формально запрета на использование телефона в туалете нет, но с точки зрения гигиены это нежелательная привычка. Смартфон легко загрязняется бактериями, затем переносит их на руки и другие поверхности.

Почему нельзя сидеть в туалете с телефоном?

Телефон отвлекает и заставляет человека подольше сидеть на унитазе. Длительное пребывание в таком положении может увеличивать нагрузку на сосуды в области таза и повышать риск проблем, в частности геморроя.

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