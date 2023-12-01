Минус 10 килограммов: как быстро похудеть в животе и ягодицах к Новому году

Рассказываем как похудеть в животе и других частях тела, если до праздника осталось мало времени.

Если вам актуален вопрос похудения к Новому году 2024, то на это остался всего месяц. Как очень быстро сбросить лишние килограммы, чтобы в новогоднюю ночь щеголять перед подружками стройной талией? Рассказываем, что нужно делать, чтобы избавиться от лишнего веса за 30 дней.

Как похудеть за месяц на 10 кг: проверенный лайфгак

Если заняться своей фигурой уже сейчас, то к Новому году можно лишиться нескольких лишних килограммов. К тому же, это будет совсем не тяжело и безопасно для здоровья. Поскольку экстремальные диеты могут нанести невосполнимый вред для организма.

Запомните, что нужно делать, чтобы быстро похудеть на 10 кг за 30 дней.

Найти мотивацию. У каждой девушки она может быть своя. Одни захотят начать с нового года новую жизнь, другие мечтают о шикарном платье из последней коллекции, третьи желают быть привлекательными и стройными. Можно выбирать любой вариант, главное условие – он должен вдохновлять вас и стимулировать работу над снижением своего веса. Для напоминания о своей цели можно поставить на заставку телефона девушку со стройной фигурой или фото красивого платья, о котором вы мечтаете.

У каждой девушки она может быть своя. Одни захотят начать с нового года новую жизнь, другие мечтают о шикарном платье из последней коллекции, третьи желают быть привлекательными и стройными. Можно выбирать любой вариант, главное условие – он должен вдохновлять вас и стимулировать работу над снижением своего веса. Для напоминания о своей цели можно поставить на заставку телефона девушку со стройной фигурой или фото красивого платья, о котором вы мечтаете. Составить график питания. Сбалансированное питание, где есть все необходимые для организма продукты, – это залог быстрого и здорового похудения. Для начала, из своего рациона стоит убрать такую пищу, которая вредит вашему здоровью и стройности фигуры. Это газировка, копченое, соленое, сладкое, жирное и жареное, кофе с молоком, снеки, чрезмерные дозы алкоголя. Все остальное можно употреблять в умеренных количествах, соблюдая пропорции: 40% углеводов, 25% жиров, 35% белков.

Сбалансированное питание, где есть все необходимые для организма продукты, – это залог быстрого и здорового похудения. Для начала, из своего рациона стоит убрать такую пищу, которая вредит вашему здоровью и стройности фигуры. Это газировка, копченое, соленое, сладкое, жирное и жареное, кофе с молоком, снеки, чрезмерные дозы алкоголя. Все остальное можно употреблять в умеренных количествах, соблюдая пропорции: 40% углеводов, 25% жиров, 35% белков. Ставьте реальные цели. Большинство женщин очень быстро упрекают идею похудения на начальных этапах. А все потому, что думают похудеть на 20 кг за три дня, что совершенно нереально. И на 10 кг за одну неделю тоже похудеть не удастся, разве что с вредом для здоровья. Тем более что после агрессивных диет потерянные килограммы возвращаются довольно быстро и еще плюс несколько. Потому все нужно делать постепенно. И вдруг так случилось, что вы съели несколько лишних пирожных, не стоит себя ругать. Позволяйте себе иногда отходить от нормы. Тогда процесс похудения для вас будет быстрым и легким.

Как похудеть на 5 кг с помощью спорта

Чтобы эффект был максимальным и быстрым, необходимо в процесс похудения добавить физические нагрузки. Чтобы похудеть быстрее в животе, руках и ногах, нужно заниматься спортом. Найдите такие тренировки, где сочетаются силовые и кардионагрузки. Также следует убедиться, что ваша программа будет вовлекать в работу над похудением все группы мышц.

Пресс – планка, челнок, подъем туловища, скручивание.

– планка, челнок, подъем туловища, скручивание. Ягодицы и бедра – выпады, приседания, подъем таза.

– выпады, приседания, подъем таза. Руки – отжимания, подъемы рук вверх с разгибанием локтей.

Если вам противопоказаны физические упражнения по состоянию здоровья, можно покрутить пластиковое кольцо, делать легкую двигатель или чаще гулять на улице. Если каждый день гулять на свежем воздухе по 15 минут, это укрепит вашу сердечно-сосудистую систему, легкие, мышцы и положительно скажется на фигуре.

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