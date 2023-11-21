Минус 5 килограммов в неделю: все секреты томатной диеты для быстрого похудения - меню

Кто бы ни хотел за неделю сбросить до пяти килограммов лишнего веса? Оказывается, такой трюк вполне возможен и безопасен для здоровья, говорят тайваньские медики. Рассказываем, как за семь дней сбросить 5 кг лишнего веса с помощью томатного сока и помидоров.

В чем секрет томатной диеты

Тайваньские ученые недавно провели исследование. В течение двенадцати дней диетологи предлагали группе женщин с лишним весом каждый день съедать по одному кг помидоров. Участники эксперимента выпивали по 450 мл сока каждый день. Рацион и физические нагрузки женщин оставались обычными, их не меняли. За 12 дней вес каждой женщины снизился в среднем до 5 кг, а объем талии сократился на 3-4 см. Также диета повлияла на уровень «плохого» холестерина, он уменьшился на 12%.

Ученые уверены, что таких результатов женщины смогли достичь благодаря томатной диете. Потому что помидоры крайне полезны для организма, поскольку имеют много клетчатки, калия, магния, фосфора, витаминов группы В, С, органических кислот. Также в их составе есть холин – фермент, стимулирующий работу печени.

Помидоры содержат ликопен – противораковое вещество, способствующее естественному очищению клеток, крови и сосудов от свободных радикалов и других вредных соединений. А еще ликопен приводит сахар в организме в норму, поэтому помидоры помогут похудеть даже диабетикам. Ученые доказали, что помидоры улучшают настроение, помогают на диете, пройти ее без депрессии и срывов.

Как худеть на помидорах

Есть несколько видов диет на помидорах. Если необходимо сбросить лишний вес за короткий период времени, подойдет быстрая помидорная диета на семь дней. Основу рациона в этот период будут составлять помидоры красного, желтого и розового цвета в самых разных видах и блюдах. А на завтрак и вместо перекуса необходимо пить томатный сок – натуральный, свежий и желательно без соли.

Также в период похудения нужно отдавать предпочтение низкокалорийным томатным супам и салатам с помидорами. Можно есть в небольших количествах такую пищу: вареные яйца, сыры, ржаные хлебцы, овсянку, курятину и рыбу, пить зеленый чай.

Меню томатной диеты в день

Завтрак №1 – овсянка на воде, одно вареное яйцо, 200 мл томатного сока.

– овсянка на воде, одно вареное яйцо, 200 мл томатного сока. Завтрак №2 – два-три тонких ломтика твердого сыра, один стакан натурального томатного сока.

– два-три тонких ломтика твердого сыра, один стакан натурального томатного сока. Обед – томатный суп на курином бульоне, ржаной хлебец, зелень, фрукты и ягоды в небольшом количестве.

– томатный суп на курином бульоне, ржаной хлебец, зелень, фрукты и ягоды в небольшом количестве. Вечером — стакан томатного сока и одно овсяное печенье.

— стакан томатного сока и одно овсяное печенье. Ужин – 180 граммов отварной или приготовленной на пару морской нежирной рыбы, подойдет хек или минтай, салат из помидоров с луком и оливковым маслом.

– 180 граммов отварной или приготовленной на пару морской нежирной рыбы, подойдет хек или минтай, салат из помидоров с луком и оливковым маслом. Перед сном – томатный сок или зеленый несладкий чай.

Кому нельзя прибегать к томатной диете: противопоказания

Нужно быть осторожными с томатным соком и свежими помидорами тем, у кого повышена кислотностью желудка. Также не следует переходить на томатную диету тем, кто страдает заболеваниями 12-перстной кишки и панкреатитом.

При соблюдении диеты на томатном соке и помидорах старайтесь не употреблять соли. Томатный сок и соль в сочетании могут провоцировать отеки тела.

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