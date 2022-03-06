Минздрав Израиля отправляет в Украину медицинскую делегацию, которая откроет полевой госпиталь

Полевой госпиталь будет руководить Медицинским центром «Шиба», больничной кассой «Клалит» и медицинским персоналом других больниц.
Минздрав Израиля на следующей неделе отправляет в Украину израильскую медицинскую делегацию, которая откроет полевой госпиталь, сообщает издание « Детали».
Госпиталь будет включать отделения для детей и взрослых, приемное отделение, роддом и отделение скорой помощи. Там будут использоваться передовые технологии дистанционной медицины.
«Мы выполняем свой моральный долг, увеличивая гуманитарную помощь украинскому народу, и мы продолжим делать все необходимое для спасения жизней граждан, чей мир был разрушен в мгновение ока. Я благодарю Медицинский центр «Шиба», «Клалит» и медицинских сотрудников со всей страны, которые еще раз демонстрируют мужество и самоотверженность», — сообщил министр здравоохранения Ницан Горовиц.
Генеральный директор кассы Клалит Рут Ралбаг сообщила, что касса возьмет на себя педиатрическое отделение госпиталя с помощью персонала детской больницы Шнайдер и подключит дополнительные медицинские бригады при необходимости.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.,
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.