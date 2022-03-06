Минздрав Израиля отправляет в Украину медицинскую делегацию, которая откроет полевой госпиталь

Минздрав Израиля отправляет в Украину медицинскую делегацию, которая откроет полевой госпиталь

Полевой госпиталь будет руководить Медицинским центром «Шиба», больничной кассой «Клалит» и медицинским персоналом других больниц.

Минздрав Израиля на следующей неделе отправляет в Украину израильскую медицинскую делегацию, которая откроет полевой госпиталь, сообщает издание « Детали».

Госпиталь будет включать отделения для детей и взрослых, приемное отделение, роддом и отделение скорой помощи. Там будут использоваться передовые технологии дистанционной медицины.

«Мы выполняем свой моральный долг, увеличивая гуманитарную помощь украинскому народу, и мы продолжим делать все необходимое для спасения жизней граждан, чей мир был разрушен в мгновение ока. Я благодарю Медицинский центр «Шиба», «Клалит» и медицинских сотрудников со всей страны, которые еще раз демонстрируют мужество и самоотверженность», — сообщил министр здравоохранения Ницан Горовиц.

Генеральный директор кассы Клалит Рут Ралбаг сообщила, что касса возьмет на себя педиатрическое отделение госпиталя с помощью персонала детской больницы Шнайдер и подключит дополнительные медицинские бригады при необходимости.