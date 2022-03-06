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Минздрав Израиля отправляет в Украину медицинскую делегацию, которая откроет полевой госпиталь

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Минздрав Израиля отправляет в Украину медицинскую делегацию, которая откроет полевой госпиталь

Фото: Первое территориальное медицинское объединение Львова

Полевой госпиталь будет руководить Медицинским центром «Шиба», больничной кассой «Клалит» и медицинским персоналом других больниц.

Минздрав Израиля на следующей неделе отправляет в Украину израильскую медицинскую делегацию, которая откроет полевой госпиталь, сообщает издание « Детали».

Госпиталь будет включать отделения для детей и взрослых, приемное отделение, роддом и отделение скорой помощи. Там будут использоваться передовые технологии дистанционной медицины.

«Мы выполняем свой моральный долг, увеличивая гуманитарную помощь украинскому народу, и мы продолжим делать все необходимое для спасения жизней граждан, чей мир был разрушен в мгновение ока. Я благодарю Медицинский центр «Шиба», «Клалит» и медицинских сотрудников со всей страны, которые еще раз демонстрируют мужество и самоотверженность», — сообщил министр здравоохранения Ницан Горовиц.

Генеральный директор кассы Клалит Рут Ралбаг сообщила, что касса возьмет на себя педиатрическое отделение госпиталя с помощью персонала детской больницы Шнайдер и подключит дополнительные медицинские бригады при необходимости.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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