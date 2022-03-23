Минздрав призывает аптечные сети не повышать цены на лекарственные средства

Куда обращаться, если аптеки завышают цены?

В случае, если аптеки предлагают лекарственные средства по завышенным ценам, можно обратиться в территориальные подразделения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (раздел «Контакты») как в орган, контролирующий цены на лекарства во время военного положения.

Также о таких ситуациях можно информировать Госпотребслужба. Обратиться можно:

по электронному адресу info@dpss.gov.ua;

по телефонам (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;

через чат-бот в Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.

Кроме того, можно обратиться в территориальные органы Госпотребслужбы, контакты которых можно найти на сайте.

Напомним, на территории Украины действует государственная программа «Доступное лекарство», экстренная медицинская помощь предоставляется бесплатно, а семейные врачи в любом месте обязаны принимать временных переселенцев.

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