Минздрав призывает аптечные сети не повышать цены на лекарственные средства

Куда обращаться, если аптеки завышают цены?
В случае, если аптеки предлагают лекарственные средства по завышенным ценам, можно обратиться в территориальные подразделения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (раздел «Контакты») как в орган, контролирующий цены на лекарства во время военного положения.
Также о таких ситуациях можно информировать Госпотребслужба. Обратиться можно:
- по электронному адресу info@dpss.gov.ua;
- по телефонам (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;
- через чат-бот в Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.
Кроме того, можно обратиться в территориальные органы Госпотребслужбы, контакты которых можно найти на сайте.
Напомним, на территории Украины действует государственная программа «Доступное лекарство», экстренная медицинская помощь предоставляется бесплатно, а семейные врачи в любом месте обязаны принимать временных переселенцев.
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