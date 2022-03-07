Минздрав призывает фармацевтических работников выйти на работу в учреждения по месту временного пребывания

Минздрав призывает фармацевтических работников выйти на работу в учреждения по месту временного пребывания

Это ваш вклад в победу над агрессором!

Министерство здравоохранения обращается к фармацевтическим работникам, которые из-за военной агрессии РФ против Украины были вынуждены выехать на запад Украины.

"Призываем вас обратиться в аптечные учреждения, находящиеся по месту вашего пребывания, и временно выйти на работу в эти заведения. Это – ваш вклад в победу над агрессором! Выходите на работу, присоединяйтесь к спасению людей и страны, вы – важная часть системы охраны здоровья Украины", — сообщает Минздрав.

Обращаем внимание, что теперь, согласно приказу Минздрава, в аптеках также смогут работать студенты-фармацевты старших курсов.

Ранее международная организация "Врачи без границ" подтвердила, что гуманитарная ситуация в Мариуполе катастрофическая.

Среди основных проблем: у жителей нет доступа к питьевой воде, в городе заканчиваются продукты, нет электричества и энергоснабжения.

Как сообщает организация, их представитель в Украине следит за ситуацией. Нет воды, электричества и отопления. Интернет и телефонные услуги отключены. Больницы, супермаркеты и жилые дома получили серьезные повреждения.

В город невозможно ввести какую-либо помощь. Представитель организации говорит, что людей в Мариуполе заставляют выживать с помощью снега.

"Это принцип человечности – позволять людям сбежать, когда бурлит война. Гражданское население, попавшее в конфликт, должно быть защищено", – заявил Лаурен Лигозат.

Также в организации отмечают, что людям непросто покинуть Мариуполь и потому, что это их дом. Здесь живут их друзья и семья. Они знают, что такое война, с 2014 года и понимают, что могут сюда больше не вернуться.