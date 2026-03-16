Мир увлекла простая утренняя привычка китайцев: что они делают сразу после пробуждения

Многие в Китае начинают свой день с одного очень простого действия — они выпивают стакан теплой воды. Для местных ритуал не требует усилий или специальной подготовки. И в последнее время такая привычка все чаще обращает на себя внимание людей из других стран.

Татьяна Мележик
Полезная утренняя привычка китайцев

Полезная утренняя привычка китайцев / © pexels.com

Суть этой традиции достаточно проста. После пробуждения человек сразу выпивает стакан теплой воды. Температура должна составлять 30-40 градусов.

Такой утренний ритуал не занимает много времени, не требует специальной подготовки, но очень полезен. Почему?

В Китае теплую воду пьют не только утром, но и весь день. Считается, что такая жидкость лучше воспринимается организмом, чем холодная.

Поклонники этой привычки убеждены, что благодаря стакану обычной воды можно:

  • восстановить запас жидкости, потерянный в течение ночи;

  • подготовить свой организм к первому приему пищи;

  • получить ощущение бодрости от первых минут нового дня.

Иногда после ночного отдыха наш организм действительно испытывает легкую нехватку жидкости.

Эту привычку ввести в свое ежедневное расписание очень просто:

  1. Налейте стакан теплой воды сразу после пробуждения.

  2. Пейте ее медленно, небольшими глотками.

  3. Подождите 10-15 минут и только тогда переходите к завтраку.

Чтобы жидкость получила более свежий и приятный вкус, можете добавить несколько капель лимонного сока.

Популярность этого утреннего ритуала легко объяснима. Он не нуждается в дорогостоящих продуктах или сложных процедурах.

