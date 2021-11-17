Могут ли поливитамины остановить деменцию — новое исследование

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 55 млн человек во всем мире страдают от деменции.

Деменция — это синдром, обычно имеющий прогрессирующий характер – который приводит к ухудшению когнитивных функций сверх того, что можно ожидать от обычных последствий биологического старения.

Самые распространенные симптомы деменции включают потерю памяти, изменения в обучении или мышление и растерянность.

Согласно новому исследованию, ежедневный прием поливитаминов может помочь замедлить задержку когнитивных функций.

Клиническое испытание

Результаты исследования еще не были обнародованы, сообщает NBC News. Остается много вопросов относительно того, насколько большую роль могут играть поливитамины, но профессор геронтологии и гериатрической медицины в Школе медицины Уэйк Форест Лора Бейкер, которая возглавляла исследование, сказала, что если дальнейшие исследования подтвердят результаты, витамины смогут восполнить пробел в профилактике деменции.

«Я всегда ищу что-то недорогое и доступное для всех, особенно для людей, не имеющих доступа к дорогостоящему лечению», – сообщила Бейкер.

Участники клинического испытания

В исследовании поливитаминов участвовало 21 442 мужчин и женщин.

Согласно информации на сайте Cosmo Trial, «ученые исследовали, уменьшает ли риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака и других важных последствий для здоровья ежедневное употребление добавок экстракта какао, содержащих 500 мг/день, или обычных поливитаминов.

Хотя результаты предварительных экспериментов были многообещающими, польза для здоровья от приема этих добавок еще не доказана. Единственный способ определить эффективность поливитаминов – провести широкомасштабное исследование.

Также читайте Ученые назвали витамины против старения

Участников оценивали в начале исследования, прежде чем им прописали ежедневное плацебо, поливитамин, добавку экстракта какао или одновременно добавку экстракта какао и поливитамины.

Ежегодно в течение трех лет участники проходили серию тестов, которые оценивали их общую когнитивную функцию и память.

Те, кто ежедневно принимал поливитамины, показали статистически значимое улучшение памяти и исполнительной функции, связанной с нормальным и патологическим старением, включая болезнь Альцгеймера.

А в группе с плацебо в первые два года исследования преимуществ не было.

Относительно какао ученые пока не могут указать на его эффективность.

Известно, что какао – это старинный ферментированный продукт, изготовленный из бобов дерева какао (Theobroma cacao). Продукты какао содержат катехины и эпикатехины, легкорастворимые в воде флавоноиды, классифицируемые как флаванолы, подкласс флавоноидов с преимуществами для здоровья сосудов. Экспериментальные и клинические исследования, проверяющие потребление какао-продуктов и флаванолов какао, отмечают потенциальную пользу для активации тромбоцитов, эндотелий-зависимой вазодилатации, воспаления, кровяного давления и резистентности к инсулину, что может привести к важным преимуществам для сердечно-сосудистых заболеваний.

Что касается поливитаминов, то ученые отметили умеренное, но значительное снижение случаев онкологических заболеваний (на 8%) и отсутствие влияния на сердечно-сосудистые заболевания у тех, кто их принимал.

Кроме того, были доказательства того, что ежедневное употребление поливитаминов может иметь большую пользу для мужчин с предварительным диагнозом рака.

Пока нет соответствующих рандомизированных исследований, проведенных среди женщин, и характер данных о мужчинах указывает на то, что эти результаты следует повторить, чтобы определить, снижают ли поливитамины риск рака, особенно среди женщин с риском онкологических заболеваний.

Также читайте 7 лучших способов сохранить здоровье колен после 60 лет

Врачи призывают быть осторожными.

По словам доктора Доменико Пратико, директора Центра болезни Альцгеймера в Университете Темпл в Филадельфии, некоторые дефициты витаминов, включая витамины B6, B12 и E, были связаны с потерей памяти.

И все же поливитамины не являются золотым билетом к сохранению памяти. Исследователи рекомендуют поливитамины только в том случае, если у пациентов есть дефицит определенных витаминов в крови.

Читайте также: 7 лучших способов сохранить здоровье колен после 60 лет