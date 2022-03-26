Могут улучшить здоровье мозга и предотвратить сердечные заболевания: все о пользе грецких орехов

По легенде, эти орехи попали в Грецию благодаря Александру Македонскому. Во время похода по Средней Азии воины начали болеть, а плоды с неизвестного дерева помогли им окрепнуть. Возвращаясь домой, саженцы дерева доставили в Грецию.
Врач-диетолог Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказывает о наиболее доступных и питательных продуктах.
В этот раз - о грецких орехах.
"Забавно, что при этом и в Греции, и в других странах грецкий орех называется по-другому - волошский орех (walnut), а сами греки и знать не знают, что где-то есть их национальный орех", - пишет диетолог.
Древнегреческий философ Теофраст называл грецкие орехи персидскими. Современные ученые согласны с Теофрастом и указывают, что родиной грецкого ореха Юг Средней Азии, Иран и Афганистан.
Грецкие орехи не требуют особых кулинарных способностей и при этом полезны для организма. Они богаты жирами омега-3 и содержат большее количество антиоксидантов, чем многие другие продукты.
Грецкие орехи на 65% состоят из жиров и в них мало углеводов. Это источник меди, фолиевой кислоты, фосфора, витамина В6, марганца и витамина Е.
Порция грецких орехов (около 14 половинок) содержит:
Калорийность:
- 185 ккал
- Вода: 4%
- Белок: 4,3 г
- Углеводы: 3,9 г
- Сахар: 0,7 г
- Клетчатка: 1,9 г
- Жир: 18,5 г
- Калий: 135 мг
- Магний: 48 мг
- Фосфор: 114 мг
Исследования показывают, что употребление в пищу грецких орехов может улучшить здоровье мозга, предотвратить сердечные заболевания и рак.
В частности, согласно результатам недавнего американского исследования, употребление 1 порции (28 г) грецких орехов в день способно снизить риск заболевания сердца на 10%.
Работа, проведенная British Journal of Nutrition, доказала, что у тех, кто употреблял орехи более четырех раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца снизился на 37%.
Грецкие орехи содержат важные фитохимические вещества, а также большое количество полиненасыщенных жиров, которые полезны для функционирования мозга.
Жирные кислоты омега-3 помогают улучшить передачу сигналов в мозгу и нейрогенез, благодаря которому формируются новые нейроны.
Помимо высокого уровня полезных жиров, другие важные питательные вещества в грецких орехах способствуют улучшению памяти.
Несмотря на высокое содержание жира, грецкие орехи не увеличивают риск ожирения. Конечно, если их есть в умеренном количестве.
Грецкие орехи чаще всего едят сами по себе в качестве закуски, но их также можно добавлять в салаты, пасту, сухие завтраки, супы и выпечку.
Главное, не забывайте, что все нутритивные свойства грецкого ореха сохранятся только в сыром или сушеном виде, жареные и соленые орехи содержат значительно меньше полезных веществ и изрядное количество вредных.
В материале были использованы следующие источники:
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25747270/
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16277792/
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17125535/
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26713565/
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28800093/