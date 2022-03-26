Могут улучшить здоровье мозга и предотвратить сердечные заболевания: все о пользе грецких орехов

Могут улучшить здоровье мозга и предотвратить сердечные заболевания: все о пользе грецких орехов

По легенде, эти орехи попали в Грецию благодаря Александру Македонскому. Во время похода по Средней Азии воины начали болеть, а плоды с неизвестного дерева помогли им окрепнуть. Возвращаясь домой, саженцы дерева доставили в Грецию.

Врач-диетолог Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказывает о наиболее доступных и питательных продуктах.

В этот раз - о грецких орехах.

"Забавно, что при этом и в Греции, и в других странах грецкий орех называется по-другому - волошский орех (walnut), а сами греки и знать не знают, что где-то есть их национальный орех", - пишет диетолог.

Древнегреческий философ Теофраст называл грецкие орехи персидскими. Современные ученые согласны с Теофрастом и указывают, что родиной грецкого ореха Юг Средней Азии, Иран и Афганистан.

Грецкие орехи не требуют особых кулинарных способностей и при этом полезны для организма. Они богаты жирами омега-3 и содержат большее количество антиоксидантов, чем многие другие продукты.

Грецкие орехи на 65% состоят из жиров и в них мало углеводов. Это источник меди, фолиевой кислоты, фосфора, витамина В6, марганца и витамина Е.

Порция грецких орехов (около 14 половинок) содержит:

Калорийность:

185 ккал

Вода: 4%

Белок: 4,3 г

Углеводы: 3,9 г

Сахар: 0,7 г

Клетчатка: 1,9 г

Жир: 18,5 г

Калий: 135 мг

Магний: 48 мг

Фосфор: 114 мг

Исследования показывают, что употребление в пищу грецких орехов может улучшить здоровье мозга, предотвратить сердечные заболевания и рак.

В частности, согласно результатам недавнего американского исследования, употребление 1 порции (28 г) грецких орехов в день способно снизить риск заболевания сердца на 10%.

Работа, проведенная British Journal of Nutrition, доказала, что у тех, кто употреблял орехи более четырех раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца снизился на 37%.

Грецкие орехи содержат важные фитохимические вещества, а также большое количество полиненасыщенных жиров, которые полезны для функционирования мозга.

Жирные кислоты омега-3 помогают улучшить передачу сигналов в мозгу и нейрогенез, благодаря которому формируются новые нейроны.

Помимо высокого уровня полезных жиров, другие важные питательные вещества в грецких орехах способствуют улучшению памяти.

Несмотря на высокое содержание жира, грецкие орехи не увеличивают риск ожирения. Конечно, если их есть в умеренном количестве.

Грецкие орехи чаще всего едят сами по себе в качестве закуски, но их также можно добавлять в салаты, пасту, сухие завтраки, супы и выпечку.

Главное, не забывайте, что все нутритивные свойства грецкого ореха сохранятся только в сыром или сушеном виде, жареные и соленые орехи содержат значительно меньше полезных веществ и изрядное количество вредных.

В материале были использованы следующие источники:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25747270/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16277792/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17125535/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26713565/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28800093/