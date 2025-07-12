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Могут вызвать серьезные отравления и стать причиной смерти: наиболее опасные растения Украины (фото)
На территории Украины растет немало ядовитых и просто опасных растений, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем у людей и животных. Какие из них следует обходить стороной?
Среди наиболее ядовитых растений Украины следует выделить борщевик Сосновского, белладонну, белены, дурман обыкновенный и некоторые другие. Очень важно знать, как они выглядят, чтобы избегать любого контакта с ними.
Борщевик Сосновского
Это высокое растение, имеющее большие листья и соцветия, чем-то похожие на укроп. В ее соковые содержатся вещества, которые делают кожу человека более чувствительной к солнцу, поэтому она может вызвать ожоги. Ни в коем случае нельзя вырывать или ломать борщевик, а если вам нужно избавиться от него на участке, делать это советуют в закрытой одежде и варежках.
Цикута (веха ядовита)
Чаще ее можно встретить у воды. В ней содержится цикутотоксин, который особенно собирается у корневища. Считается одним из самых ядовитых растений не только Украины, но и мира. Внешне чем-то похожая на морковь. Цикута ядовита даже после обычного прикосновения, поэтому следует немедленно промыть руки, если вы или кто-то другой к ней прикасались.
Болиголов пятнистый
Часто растет на пустырях, у дорог. Это растение содержит ядовитые алкалоиды, которые могут вызвать паралич и даже еще более серьезные последствия.
Белладонна
В этом растении также содержатся алкалоиды, поражающие нервную систему. Все части белладонны считаются ядовитыми, но больше всего яда содержится в ягодах.
Дурман обыкновенный
Отличается характерным запахом. Все части этого растения чрезвычайно ядовиты. Часто произрастает в сырых местах, у дорог, жилых домов. Дурман имеет большие белые цветы в виде труб и массивных листьев. Цветет в течение всего лета. После отравления дурманом у человека появляются следующие симптомы: расширенные зрачки, учащенное сердцебиение, высокое давление, рвота, головная боль.
Белена черная
Часто ее можно встретить на полях у дорог. Обладает очень неприятным, характерным запахом. Белена содержит алкалоиды, которые негативно влияют на нервную систему. Вырастает до полутора метров в высоту, листья липкие. Уже через 10-20 минут могут появиться первые признаки отравления: хрипотка, пересыхает горло, краснеет кожа, увеличиваются зрачки. Иногда можно даже впасть в кому.