Мокрица: польза и вред

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Многим садоводам и огородникам хорошо знакома мокрица или звездочник — тот самый назойливый сорняк, который, кажется, невозможно вывести из газонов и грядок. Однако, не торопитесь снова браться за тяпку. Эта мелкая зелень на самом деле не только сорняком, но и ценным питательным и съедобным растением с широким спектром полезных свойств.

Как использовать мокрицу с пользой для себя и своего хозяйства?

Мокрица на вашем столе: от салата до пирожков

Самый простой способ воспользоваться щедрыми дарами мокрицы, делятся на канал Городница из Одессы — добавить ее в свежие летние салаты. Листья мокрицы придают блюду приятную сочность и свежий вкус, прекрасно сочетаясь с огурцами и помидорами. И это не только вкусно, но и очень полезно. Мокрица появляется ранней весной, и чем чаще вы ее собираете, тем быстрее будут нарастать новые, нежные и вкусные листики, пригодные для еды. Цветы и жесткие стебли лучше не использовать.

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Мокрица является настоящим источником железа, поэтому ее употребление может быть особенно ценно при лечении анемии, способствуя повышению уровня гемоглобина и увеличению количества эритроцитов. Главное — выбирать молодые растения, ведь более старые стебли могут быть немного грубее.

Как создает огородница из мокрицы получаются вкуснейшие и сочные пирожки. Для приготовления нужно тщательно промыть зелень мокрицы, добавить измельченное вареное яйцо, другую любимую зелень, все перемешать и обжарить пирожки на сковороде.

Мокрица — природный целитель и помощник в хозяйстве

Эта скромная трава может стать подлинным спасением при болезнях ног. По старому народному методу зелень мокрицы кладут в садовую обувь и надевают на босу ногу. Держать нужно до тех пор пока трава не отдаст весь свой сок. Параллельно можно заниматься работой на участке. Это простое средство помогает снять боль при артрите и даже при пяточной шпоре.

Регулярное употребление чая из мокрицы улучшит состояние щитовидной железы. Все дело в том, что мокрица содержит значительное количество йода.

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Помимо пользы для людей мокрица является ценным кормом для домашней птицы. Куры, утки, перепела охотно лакомятся этой зеленью. Даже домашние любимцы, такие как канарейки и попугаи, не откажутся от свежей мокрицы.

Мокрица: польза и вред травы

Согласно научным исследованиям и народному опыту, мокрица (Stellaria media) является достаточно питательным растением. Она содержит витамины А, D, комплекс витаминов B, витамин C, рутин (биофлавоноид), а также минералы, такие как кальций, калий, фосфор, цинк, марганец, натрий, медь, железо и кремний. По содержанию некоторых минералов, например железа, мокрица не уступает шпинату.

Благодаря содержанию сапонинов, мокрица может способствовать разжижению слизи и облегчению отхаркивания, что может быть полезно при кашле и простуде.

Мокрица может оказывать мягкое мочегонное и слабительное действие, способствуя выведению токсинов из организма и улучшению пищеварения.

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Благодаря содержанию витамина С и цинка мокрица может способствовать укреплению иммунной системы.

Мокрица в народной медицине: естественная помощь при боли и воспалении

В народной медицине мокрицу (звездочник средний) издавна используют как природное средство для облегчения боли и воспаления в суставах.

Народный опыт свидетельствует о способности мокрицы облегчать боль при ушибах, вывихах, растяжениях и суставных заболеваниях.

Считается, что мокрица способствует выведению солей из организма, что может оказаться полезным при остеохондрозе и подагре, которые также могут вызвать боль в суставах.

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Способы использования мокрицы для суставов

Настой для внутреннего употребления. 1 столовую ложку сухой травы залить 1 стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Принимать по ¼ стакана 3-4 раза в день до еды. Некоторые источники рекомендуют употреблять свежий сок мокрицы по 1 чайной ложке 4-5 раз в день, добавляя немного меда.

Компрессы и примочки. Свежую измельченную траву мокрицы прикладывать к больным суставам в виде компрессов.

Ванны с настоем мокрицы. Для приготовления ванны 10 столовых ложек свежей травы залить 1 литром кипятка, прокипятить 3-5 минут, настоять 4 часа, процедить и добавить в ванночку с теплой водой. Принимать ванночку 15-20 минут.

Мазь на основе мокрицы. Размельченную свежую мокрицу смешать с оливковым маслом и пчелиным воском (по желанию) и нагревать на медленном огне. Процедить и использовать для втирания в больные суставы.

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В народной медицине мокрицу издавна использовали наружно для лечения ран, ожогов, сыпей, экзем и других кожных проблем благодаря ее охлаждающим, противовоспалительным, антисептическим и противогрибковым свойствам.

Важно отметить, что хотя народная медицина и некоторые исследования указывают эти полезные свойства, научных доказательств эффективности мокрицы для лечения конкретных заболеваний у людей часто недостаточно. Перед использованием мокрицы в лечебных целях обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Мокрица: противопоказания

Несмотря на множество полезных свойств, мокрица обладает и противопоказаниями.

Основные противопоказания к употреблению мокрицы — это гипотония (низкое артериальное давление). Мокрица обладает свойством снижать АД. Поэтому людям, страдающим гипотонией, следует употреблять ее с большой осторожностью или вообще отказаться от ее использования во избежание головокружения, слабости и других неприятных симптомов.

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Воздействие мокрицы на организм беременных женщин до конца не изучено. В целях безопасности беременным женщинам рекомендуется воздержаться от употребления мокрицы в любом виде.

Если у вас есть подтвержденная аллергия на ромашку, амброзию, подсолнечник или другие растения семейства Астра, существует повышенный риск аллергической реакции и на мокрицу. Поэтому в этом случае ее употребление не рекомендуется.

У некоторых людей может наблюдаться индивидуальная непереносимость мокрицы, которая может проявляться в виде кожных высыпаний, зуда, расстройств пищеварения или других аллергических реакций. При появлении каких-либо неприятных симптомов после употребления мокрицы следует немедленно прекратить ее использование и обратиться к врачу.

Поскольку мокрица оказывает мочегонное действие, ее одновременное употребление с лекарственными препаратами-диуретиками может привести к чрезмерному выведению жидкости и электролитов из организма. Поэтому такая комбинация нуждается в осторожности и контроле врача.

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Перед началом употребления мокрицы в лечебных целях, особенно при наличии хронических заболеваний или приеме лекарственных препаратов, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Не рекомендуется употреблять мокрицу в больших количествах.

Собирайте мокрицу только в экологически чистых местах, вдали от дорог, промышленных зон и мест применения пестицидов.