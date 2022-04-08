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Морковь – источник клетчатки и витамина С. Диетолог рассказала все о пользе и правилах потребления

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Морковь – источник клетчатки и витамина С. Диетолог рассказала все о пользе и правилах потребления

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Рассказываем о наиболее доступных и полезных продуктах и вкусных и простых рецептах из них.

Морковь – источник клетчатки, а также защитных растительных соединений, в том числе каротиноидов и витамина С, сообщает врач-диетолог Екатерина Толстикова.

Морковь богата бета-каротином, который организм превращает в витамин А. Усвоение бета-каротина лучше (до 6,5 раз), если морковь приготовлена.

Больше о нутритивном составе и пользе моркови для организма можно прочитать здесь.

Морковь хороша и вкусна в любом виде. Команда Школы Здоровья подготовила несколько разнообразных, простых и вкусных рецептов с морковью.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Морковно-творожный пудинг в духовке

  • Сыр 250 г
  • Морковь 250 г (2 шт.)
  • Яйцо (С1) -2 шт.
  • Сахар/сахарзаменитель по вкусу
  • Яблоко 1шт.
  • Масло сливочное 10 г

На 100 гр:

  • Калории 117 кКал
  • Белки 7.23 г
  • Жиры 5.29 г
  • Углеводы 9.59 г

Морковь и мякоть яблоки нарезаем и выкладываем в форму, накрываем фольгой. Выпекаем при 220 градусах до мягкости моркови и яблока.

Отдельно перемешиваем блендером яйца, сахарозаменитель и творог. Тоже делаем с яблоками и морковью.

Полученное пюре добавляем в творожную массу, перемешиваем.

Дно формы застилаем бумагой для выпечки и все внутренние поверхности формы смазаем сливочным маслом. Выкладываем массу. Выпекаем при температуре 180 градусов 45-50 минут. Готовый морковно-творожный пудинг полностью охлаждаем и подаем.

Диетический салат с вареной морковью

  • Вареная морковь 1 шт.
  • Бринза 60гр.
  • Вареное яйцо 1 шт.
  • Итальянские травы 1 гр.
  • Оливковое масло 1 ст.л.

На 100 гр:

  • Калории:188.03 ккал
  • Белки:8.25 г
  • Жиры: 15.9 г
  • Углеводы: 2.21 г

Морковь и брынзу нарезаем кубиками. Яйцо нарезаем соломкой. Добавляем итальянские травы и оливковое масло. Все тщательно перемешиваем.

Запеченная морковь с чесноком в духовке

  • Морковь 600 г
  • Чеснок 20 г (6 зубчиков)
  • Оливковое масло 2 ст.л.
  • чабрец сушеный 1 ч.л.
  • Красная паприка 1/3 ч. л.
  • Соль 1/2 ч. л.
  • Черный перец по вкусу

Морковь нарезаем на большие куски, чеснок тонкими пластинами. Выкладываем морковь и чеснок в форму для запекания. Поливаем растительным маслом и посыпаем специями. Накрываем форму фольгой и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 35-45 минут.

Салат из моркови и яиц

  • Вареная морковь 1 шт
  • Вареное яйцо 1 шт
  • Зеленый горошек 60гр
  • Квашеная капуста 100 гр
  • Оливковое масло 1 ст.л

На 100 гр:

  • Калории:86.45
  • Белки: 4.17 г
  • Жиры:5.6 г
  • Углеводы: 5.62 г

Возьмите любую форму и выкладывайте в нее ингредиенты слоями. Первым будет горошек. Следующий слой яйцо, затем морковь. А в заключение капуста. Сверху полейте растительным маслом. Теперь переверните форму на тарелку. Салат готов!

Напомним, 2-3 яйца ежедневно – абсолютно здоровая пищевая привычка.

Врач-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.

Куриные яйца – один из лучших источников высококачественного протеина.

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