Морковь – источник клетчатки и витамина С. Диетолог рассказала все о пользе и правилах потребления

Морковь – источник клетчатки и витамина С. Диетолог рассказала все о пользе и правилах потребления

Рассказываем о наиболее доступных и полезных продуктах и вкусных и простых рецептах из них.

Морковь – источник клетчатки, а также защитных растительных соединений, в том числе каротиноидов и витамина С, сообщает врач-диетолог Екатерина Толстикова.

Морковь богата бета-каротином, который организм превращает в витамин А. Усвоение бета-каротина лучше (до 6,5 раз), если морковь приготовлена.

Больше о нутритивном составе и пользе моркови для организма можно прочитать здесь.

Морковь хороша и вкусна в любом виде. Команда Школы Здоровья подготовила несколько разнообразных, простых и вкусных рецептов с морковью.

ТСН.ua

Морковно-творожный пудинг в духовке

Сыр 250 г

Морковь 250 г (2 шт.)

Яйцо (С1) -2 шт.

Сахар/сахарзаменитель по вкусу

Яблоко 1шт.

Масло сливочное 10 г

На 100 гр:

Калории 117 кКал

Белки 7.23 г

Жиры 5.29 г

Углеводы 9.59 г

Морковь и мякоть яблоки нарезаем и выкладываем в форму, накрываем фольгой. Выпекаем при 220 градусах до мягкости моркови и яблока.

Отдельно перемешиваем блендером яйца, сахарозаменитель и творог. Тоже делаем с яблоками и морковью.

Полученное пюре добавляем в творожную массу, перемешиваем.

Дно формы застилаем бумагой для выпечки и все внутренние поверхности формы смазаем сливочным маслом. Выкладываем массу. Выпекаем при температуре 180 градусов 45-50 минут. Готовый морковно-творожный пудинг полностью охлаждаем и подаем.

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Диетический салат с вареной морковью

Вареная морковь 1 шт.

Бринза 60гр.

Вареное яйцо 1 шт.

Итальянские травы 1 гр.

Оливковое масло 1 ст.л.

На 100 гр:

Калории:188.03 ккал

Белки:8.25 г

Жиры: 15.9 г

Углеводы: 2.21 г

Морковь и брынзу нарезаем кубиками. Яйцо нарезаем соломкой. Добавляем итальянские травы и оливковое масло. Все тщательно перемешиваем.

Запеченная морковь с чесноком в духовке

Морковь 600 г

Чеснок 20 г (6 зубчиков)

Оливковое масло 2 ст.л.

чабрец сушеный 1 ч.л.

Красная паприка 1/3 ч. л.

Соль 1/2 ч. л.

Черный перец по вкусу

Морковь нарезаем на большие куски, чеснок тонкими пластинами. Выкладываем морковь и чеснок в форму для запекания. Поливаем растительным маслом и посыпаем специями. Накрываем форму фольгой и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 35-45 минут.

Салат из моркови и яиц

Вареная морковь 1 шт

Вареное яйцо 1 шт

Зеленый горошек 60гр

Квашеная капуста 100 гр

Оливковое масло 1 ст.л

На 100 гр:

Калории:86.45

Белки: 4.17 г

Жиры:5.6 г

Углеводы: 5.62 г

Возьмите любую форму и выкладывайте в нее ингредиенты слоями. Первым будет горошек. Следующий слой яйцо, затем морковь. А в заключение капуста. Сверху полейте растительным маслом. Теперь переверните форму на тарелку. Салат готов!

Напомним, 2-3 яйца ежедневно – абсолютно здоровая пищевая привычка.

Врач-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.

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