Морковь – источник клетчатки и витамина С. Диетолог рассказала все о пользе и правилах потребления

Рассказываем о наиболее доступных и полезных продуктах и вкусных и простых рецептах из них.
Морковь – источник клетчатки, а также защитных растительных соединений, в том числе каротиноидов и витамина С, сообщает врач-диетолог Екатерина Толстикова.
Морковь богата бета-каротином, который организм превращает в витамин А. Усвоение бета-каротина лучше (до 6,5 раз), если морковь приготовлена.
Больше о нутритивном составе и пользе моркови для организма можно прочитать здесь.
Морковь хороша и вкусна в любом виде. Команда Школы Здоровья подготовила несколько разнообразных, простых и вкусных рецептов с морковью.
Морковно-творожный пудинг в духовке
- Сыр 250 г
- Морковь 250 г (2 шт.)
- Яйцо (С1) -2 шт.
- Сахар/сахарзаменитель по вкусу
- Яблоко 1шт.
- Масло сливочное 10 г
На 100 гр:
- Калории 117 кКал
- Белки 7.23 г
- Жиры 5.29 г
- Углеводы 9.59 г
Морковь и мякоть яблоки нарезаем и выкладываем в форму, накрываем фольгой. Выпекаем при 220 градусах до мягкости моркови и яблока.
Отдельно перемешиваем блендером яйца, сахарозаменитель и творог. Тоже делаем с яблоками и морковью.
Полученное пюре добавляем в творожную массу, перемешиваем.
Дно формы застилаем бумагой для выпечки и все внутренние поверхности формы смазаем сливочным маслом. Выкладываем массу. Выпекаем при температуре 180 градусов 45-50 минут. Готовый морковно-творожный пудинг полностью охлаждаем и подаем.
Диетический салат с вареной морковью
- Вареная морковь 1 шт.
- Бринза 60гр.
- Вареное яйцо 1 шт.
- Итальянские травы 1 гр.
- Оливковое масло 1 ст.л.
На 100 гр:
- Калории:188.03 ккал
- Белки:8.25 г
- Жиры: 15.9 г
- Углеводы: 2.21 г
Морковь и брынзу нарезаем кубиками. Яйцо нарезаем соломкой. Добавляем итальянские травы и оливковое масло. Все тщательно перемешиваем.
Запеченная морковь с чесноком в духовке
- Морковь 600 г
- Чеснок 20 г (6 зубчиков)
- Оливковое масло 2 ст.л.
- чабрец сушеный 1 ч.л.
- Красная паприка 1/3 ч. л.
- Соль 1/2 ч. л.
- Черный перец по вкусу
Морковь нарезаем на большие куски, чеснок тонкими пластинами. Выкладываем морковь и чеснок в форму для запекания. Поливаем растительным маслом и посыпаем специями. Накрываем форму фольгой и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 35-45 минут.
Салат из моркови и яиц
- Вареная морковь 1 шт
- Вареное яйцо 1 шт
- Зеленый горошек 60гр
- Квашеная капуста 100 гр
- Оливковое масло 1 ст.л
На 100 гр:
- Калории:86.45
- Белки: 4.17 г
- Жиры:5.6 г
- Углеводы: 5.62 г
Возьмите любую форму и выкладывайте в нее ингредиенты слоями. Первым будет горошек. Следующий слой яйцо, затем морковь. А в заключение капуста. Сверху полейте растительным маслом. Теперь переверните форму на тарелку. Салат готов!
Напомним, 2-3 яйца ежедневно – абсолютно здоровая пищевая привычка.
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