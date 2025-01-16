Морская капуста: кому категорически запрещено употреблять деликатес

Морская капуста имеет богатый витаминный и минеральный состав. Она является отличным источником витаминов, таких как А, С, D и E, а также минералов – йод, кальций, калий и железо. Этот богатый состав делает морскую капусту отличным дополнением к сбалансированному питанию, в частности для тех, кто уделяет внимание здоровью кожи и оптимальному функционированию щитовидной железы.

Морская капуста, со своей безграничной пользой для организма, становится популярной в пищевой и диетической отраслях. Однако важно учитывать, что не все люди могут безопасно употреблять морскую капусту. Некоторым категориям лиц следует соблюдать особую осторожность во время употребления продукта.

Кому нельзя употреблять морскую капусту

Ламинария противопоказана людям, имеющим:

непереносимость йода

проблемы с почками

геморрой

острые формы заболеваний пищеварительной системы

туберкулез

фурункулез

крапивницы

хронический ринит

А также ламинарию не рекомендуют употреблять детям до 3 лет и беременным женщинам.

Сколько можно употреблять

В профилактических и лечебных целях достаточно съедать в день 2 чайные ложки сухой морской капусты. Вы можете пить из нее настои, добавлять ее в качестве полезной приправы (вместо соли) в супы, соусы, салаты, овощные пюре, предварительно перемолов ее в муку.

Если в рационе будет слишком часто появляться морская капуста, то в итоге это может привести к развитию фурункулеза. Морская капуста относится к низкокалорийным продуктам, которые не вредят фигуре.

Что говорят врачи

Врачи утверждают, что морская капуста может очищать организм от токсинов, солей и излишней воды. Кроме того, она обогащает организм белками, уникальными микроэлементами и витаминами. В частности, ламинария – один из продуктов, содержащих большое количество йода, влияющего на состояние ногтей, волос и кожи.

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