Мой мозг как желе: пять способов повысить концентрацию

Из-за войны многие люди жалуются на нарушение концентрации, что не удивительно.

Об этом пишет uahealth.

Пять способов повысить концентрацию

Магической пилюли или техники здесь нет, поэтому придется немного поработать.

Уменьшите посторонние нагрузки.

Выключи уведомления в мессенджерах и почте, дополнительные звуки и всплывающие окна влияют на твою концентрацию.

Баланс отдыха и работы

Чтобы улучшить концентрацию, нужно больше отдыхать. Если постоянно напрягать мышцу, он просто сольется в спазме и не сможет функционировать.

Сон, прогулки, книги, кино – переключись на то, что доставляет удовольствие и расслабление.

Чаще покавай на природе

Исследования показали, что растения в офисах способствовали повышению концентрации, поэтому если нет времени или сил гулять, хотя бы добавь в свой офис или домашний офис комнатных растений.

Паузы

Попробуй интервальный способ работы.

25/5 = 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь.

Каждые 2 часа – перерыв в 15 минут.

Двигайся

Ходи, танцуй, бегай, занимайся теннисом или что-нибудь такое. Движение улучшает кровообращение и насыщение крови кислородом.

Простые упражнения, чтобы размять мозг здесь и сейчас:

Называй цвета, которыми написаны слова, а не читай слова.

Красный. Зеленый. Синий. Желтый. Фиолетовый. Оранжевый. Коричневый. Синий.

Фото: instagram.com/uahealth

Оборотни

Читай простые слова наоборот: буква – авкуб, свеча – акчивус, бумага – рипап.

Когда станет слишком просто, переходи к более длинным словам: килограмм, телевизор, телефон и т.д.

Извивы мозга сразу начнут двигаться.

Полезные приложения, которые помогут весело тренировать мозг

Peak.

Brain Wars.

NeuroNation.

Geist.

Lumosity.

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Напомним, что ранее мы писать о 7 эффективных способах улучшить концентрацию внимания и память.

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