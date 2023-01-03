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Мой мозг как желе: пять способов повысить концентрацию

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
127
Время на прочтение
2 мин
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Мой мозг как желе: пять способов повысить концентрацию

Фото: pixabay.com

Из-за войны многие люди жалуются на нарушение концентрации, что не удивительно.

Об этом пишет uahealth.

Пять способов повысить концентрацию

Магической пилюли или техники здесь нет, поэтому придется немного поработать.

  • Уменьшите посторонние нагрузки.
  • Выключи уведомления в мессенджерах и почте, дополнительные звуки и всплывающие окна влияют на твою концентрацию.

Баланс отдыха и работы

Чтобы улучшить концентрацию, нужно больше отдыхать. Если постоянно напрягать мышцу, он просто сольется в спазме и не сможет функционировать.

Сон, прогулки, книги, кино – переключись на то, что доставляет удовольствие и расслабление.

Чаще покавай на природе

Исследования показали, что растения в офисах способствовали повышению концентрации, поэтому если нет времени или сил гулять, хотя бы добавь в свой офис или домашний офис комнатных растений.

Паузы

Попробуй интервальный способ работы.

25/5 = 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь.

Каждые 2 часа – перерыв в 15 минут.

Двигайся

Ходи, танцуй, бегай, занимайся теннисом или что-нибудь такое. Движение улучшает кровообращение и насыщение крови кислородом.

Простые упражнения, чтобы размять мозг здесь и сейчас:

Называй цвета, которыми написаны слова, а не читай слова.

Красный. Зеленый. Синий. Желтый. Фиолетовый. Оранжевый. Коричневый. Синий.

© instagram.com/uahealth
Фото: instagram.com/uahealth

Оборотни

Читай простые слова наоборот: буква – авкуб, свеча – акчивус, бумага – рипап.

Когда станет слишком просто, переходи к более длинным словам: килограмм, телевизор, телефон и т.д.

Извивы мозга сразу начнут двигаться.

Полезные приложения, которые помогут весело тренировать мозг

  • Peak.
  • Brain Wars.
  • NeuroNation.
  • Geist.
  • Lumosity.

Напомним, что ранее мы писать о 7 эффективных способах улучшить концентрацию внимания и память.

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