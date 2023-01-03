Мой мозг как желе: пять способов повысить концентрацию

Из-за войны многие люди жалуются на нарушение концентрации, что не удивительно.
Об этом пишет uahealth.
Пять способов повысить концентрацию
Магической пилюли или техники здесь нет, поэтому придется немного поработать.
- Уменьшите посторонние нагрузки.
- Выключи уведомления в мессенджерах и почте, дополнительные звуки и всплывающие окна влияют на твою концентрацию.
Баланс отдыха и работы
Чтобы улучшить концентрацию, нужно больше отдыхать. Если постоянно напрягать мышцу, он просто сольется в спазме и не сможет функционировать.
Сон, прогулки, книги, кино – переключись на то, что доставляет удовольствие и расслабление.
Чаще покавай на природе
Исследования показали, что растения в офисах способствовали повышению концентрации, поэтому если нет времени или сил гулять, хотя бы добавь в свой офис или домашний офис комнатных растений.
Паузы
Попробуй интервальный способ работы.
25/5 = 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь.
Каждые 2 часа – перерыв в 15 минут.
Двигайся
Ходи, танцуй, бегай, занимайся теннисом или что-нибудь такое. Движение улучшает кровообращение и насыщение крови кислородом.
Простые упражнения, чтобы размять мозг здесь и сейчас:
Называй цвета, которыми написаны слова, а не читай слова.
Красный. Зеленый. Синий. Желтый. Фиолетовый. Оранжевый. Коричневый. Синий.
Оборотни
Читай простые слова наоборот: буква – авкуб, свеча – акчивус, бумага – рипап.
Когда станет слишком просто, переходи к более длинным словам: килограмм, телевизор, телефон и т.д.
Извивы мозга сразу начнут двигаться.
Полезные приложения, которые помогут весело тренировать мозг
- Peak.
- Brain Wars.
- NeuroNation.
- Geist.
- Lumosity.
Напомним, что ранее мы писать о 7 эффективных способах улучшить концентрацию внимания и память.
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