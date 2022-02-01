Мозг действует как машина времени, которая возвращает нас на 15 секунд назад - исследование

Мозг действует как машина времени, которая возвращает нас на 15 секунд назад - исследование

Мы живем в прошлом?..

Органы чувств, особенно глаза, постоянно получают визуальную информацию миллионов форм, цветов и меняющихся движений. Понимание этих стимулов — непростая задача для мозга, поэтому главному органу приходится прибегать к некоторым хитростям.

Новое исследование, проведенное экспертами по психологии из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Абердина, показало, что люди могут жить в прошлом, чтобы иметь возможность воспринимать мир.

Доцент психологии Мауро Манасси из Абердинского университета и профессор психологии Дэвид Уитни из Калифорнийского в Беркли написали, что глаза постоянно видят изменяющийся визуальный мир из-за света, точки обзора, моргания и движений тела.

Но, несмотря на шумный и постоянно меняющийся визуальный мир, мозг по-прежнему воспринимает его стабильно.

В исследовании под названием «Иллюзия визуальной стабильности через активную перцептивную последовательную зависимость», опубликованном в журнале Science, ученые представили ранее неизвестную визуальную иллюзию, которая показывает, что мозг постоянно сглаживает восприятие с течением времени, чтобы создать иллюзию стабильности, несмотря на то, что он видит физически меняющийся объект.

Это означает, что мозг действует как машина времени, которая продолжает отправлять людей назад во времени, объединяя визуальные данные каждые 15 секунд в одно впечатление.

Исследователи объясняют, что если бы мозг постоянно обновлялся в режиме реального времени, мы бы видели хаотичную картинку. Постоянное движение, колебания света и тени — нам казалось бы, что мы галлюцинируем нон-стоп.

Чтобы проиллюстрировать свою гипотезу, ученые создали иллюзию, в которой видео показывает одну сторону на 30 секунд медленнее, чем в реальном времени. Но они обнаружили, что участники едва ли заметили полную степень изменения во времени. Вместо этого они сообщили, что он стареет на 15 секунд медленнее.

Чтобы показать, как работает механизм стабилизации, они провели эксперимент с участием нескольких сотен добровольцев. Им показали 30-секундное видео с изображением быстро стареющего лица человека. Волонтеры должны были понять, насколько он стал старше.

Почти все участники эксперимента ошиблись в расчетах. Они назвали возраст, который соответствовал изображению, показанному на 15 секунде. Это значит, что вместо последнего изменения в режиме реального времени, люди видели более ранние трансформации лица.