Мозг сохранит силу до 100 лет: крупа, которая снижает риск развития деменции, подходит к рыбе и мясу

Эту крупу часто можно встретить на столе украинцев, но мало кто задумывается о ее особой пользе для нашего мозга.

Речь идет о привычной нам всем гречневой крупе. Кардиологи уверены, что при регулярном употреблении этот продукт способен значительно уменьшить риск развития деменции. Польза обусловлена тем, что гречка помогает снизить уровень "плохого" холестерина, замедляющего кровоток в мозг.

У тех людей, которые регулярно едят гречневую крупу, уровень "плохого" холестерина уменьшается примерно на 10%. Соответственно, ускоряется кровообращение в головном мозге, а это, в свою очередь, уменьшает риск развития деменции или слабоумия.

Дополнительно гречневая каша стимулирует возникновение нейронных связей. Было подтверждено, что эта крупа способствует росту нервных отростков. А еще в ней содержится большое количество магния, помогающего помешать развитию остеопороза.

Следует отметить, что важным преимуществом гречки является то, что эта крупа легко готовится и не требует долговременной варки. Ее можно использовать как для первых, так и для вторых блюд. Она считается одним из самых универсальных гарниров, ведь отлично сочетается с рыбой и мясом.

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