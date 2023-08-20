Может ли кофе заменить полноценный сон и как влияет на работоспособность: новое исследование

Психолог Мичиганского университета Кимберди Фенн исследовал, как кофе влияет на работоспособность и способен ли этот напиток помочь во время недосыпания, в частности, сохранить внимание.

Об этом пишет Sciencealert.com.

Ученые отметили, что исследования, изучающие влияние сна на более сложные типы мышления, показали несколько неоднозначные результаты.

"Поэтому мы с командой решили определить, как влияет бодрствование в течение одной ночи на разные типы мышления. Мы попросили участников выполнить разные когнитивные задачи вечером, а затем случайным образом назначили им либо пойти домой и поспать, либо бодрствовать всю ночь в лаборатории. Участники, которым разрешили поспать, вернулись утром, и все снова выполнили когнитивные задачи", — говорится в сообщении.

Как кофеин поможет после бессонной ночи

Ученые отметили, что из-за отсутствия сна человек становится невнимательным. Поэтому ученые решили установить, а что же может помочь решить эту проблему.

Один из опросов 2022 показал, что более 90% опрошенных взрослых американцев употребляют кофеин в той или иной форме ежедневно. Ученые хотели узнать, поможет ли кофеин поддерживать внимание и избегать ошибок при роботе после недосыпания.

"Интересно, что мы обнаружили, что кофеин настолько улучшил способность к концентрации внимания у недосыпающих участников, что их продуктивность была похожа на спавших всю ночь людей. Давание кофеина людям, которые спали всю ночь, также повышало их продуктивность. Следовательно, кофеин помог всем поддерживать внимание, а не только тем, кто бодрствовал. Этот результат не был неожиданным, поскольку другие исследования имели схожие выводы", — говорится в сообщении.

Несколькочасовой сон не помогает восстановиться

Однако ученые отмечают, что лучше всего – это полноценный сон, ведь только он сможет восстановить организм. Поэтому они решили протестовать, поможет ли организму несколькочасовой сон.

"Мы дали некоторым участникам возможность подремать в течение 30 или 60 минут во время ночной депривации между 4 и 6 часами утра. Этот промежуток времени примерно совпадает с самой низкой точкой бдительности в циркадном цикле. Важно, что мы обнаружили, что дремавшие участники не лучше справлялись ни с простой задачей на внимание, ни со более сложной задачей на приведение в порядок, чем те, кто не спал всю ночь. Таким образом, сон посреди ночи не имел заметных преимуществ для когнитивной деятельности утром после ночи всеобщего недосыпания", — говорится в сообщении.

Хотя кофеин может помочь не заснуть и чувствовать себя бодрее, он, скорее всего, не поможет в выполнении задач, требующих сложного мышления. И хотя короткий сон может улучшить ваше самочувствие ночью, когда вам нужно бодрствовать, он, скорее всего, не повлияет на вашу производительность.

"Короче говоря, достаточное количество сна необходимо для вашего ума и мозга, и замены сна просто не существует", — подчеркивают ученые.

Напомним, что будет, если отказаться от кофе в месяц и навсегда.

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