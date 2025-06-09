Можно есть бананы каждый день: вся правда об опасности популярных фруктов

Сколько бананов можно съедать на день / © Pixabay

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Прежде всего следует отметить, что диетологи советуют съедать 2-3 банана в день для получения от них максимальной пользы. Однако людям с лишним весом, которые придерживаются определенной диеты, следует сократить это количество до 2-3 бананов в неделю.

Бананы и их «радиоактивность»

Бананы действительно содержат радиоактивный изотоп (калий-40), но это природный источник, входящий в состав практически любого живого организма на планете. От одного банана можно «получить» условную дозу радиации в 0,1 микрозиверта. Если сравнить, то во время перелета самолетом продолжительностью в 3 часа вы получите 30-40 микрозивертов (а это в 300 раз больше).

Чтобы получить от потребления бананов смертельную дозу радиации, нужно съесть более 10 миллионов штук за раз, что, конечно, невозможно.

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Аэрация бананов и ее вред

Созревание бананов происходит в контейнерах потому, что их обрабатывают этиленом. Этот природный газ помогает фруктам быстрее созреть. Процесс носит название аэрации.

Этилен никак не яд, а вещество, которое производят помидоры или яблоки во время своего созревания. В специальных камерах его концентрация очень мала, чтобы повредить потребителям. Более того, весь газ выветривается еще до попадания в магазин.

Калорийность бананов

Один банан в среднем имеет 90-120 ккал, а это не больше, чем в любом сладком йогурте. Если вы не будете превышать рекомендованную дозу и запивать ее сладкими газировками, бананы никак не повлияют на вес.

Бананы вредны, потому что экзотические.

Хотя бананы не растут в Украине, они не вредны для украинцев. Перед тем как попасть на прилавки магазинов, все фрукты проходят проверку на пестициды, бактериальные загрязнения, грибки. Их возделывают не больше, чем яблоки или виноград из магазина.

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