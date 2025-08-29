Можно ли есть домашний творог после 50 лет: мнение врачей

Можно есть домашний сыр после 50 лет / © unsplash.com

Врачи все чаще пересматривают рекомендации для людей старше 50 лет. Некоторые продукты, в частности домашний творог, нуждаются в особом подходе.

Главная причина — изменения в обмене веществ. С возрастом организм иначе усваивает белки и кальций.

Творог богат животным белком, который может создавать дополнительную нагрузку на почки, особенно при пониженной их функции.

В зрелом возрасте часто наблюдается снижение кислотности желудочного сока, что затрудняет переваривание молочных белков.

Некоторые виды домашнего творога содержат повышенное количество жира, что может влиять на уровень холестерина и работу сердечно-сосудистой системы.

Врачи советуют отдавать предпочтение обезжиренным вариантам, однако даже их следует употреблять умеренно. Суточная норма зависит от общего состояния здоровья.

При остеопорозе домашний творог может приносить пользу, но только в сочетании с витамином D, без которого кальций усваивается недостаточно.

Людям с диабетом важно учитывать гликемический индекс продукта, который изменяется в зависимости от добавок и консистенции.

Также следует обращать внимание на свежесть и условия хранения: просроченный продукт может спровоцировать проблемы с пищеварением.

Домашний творог остается ценным источником питательных веществ, но с возрастом рацион нуждается в коррекции. Самый надежный ориентир — консультация врача.