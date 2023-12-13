Можно есть ежедневно: 5 продуктов, которые ошибочно считают вредными

Эти продукты незаслуженно винят в том, что они вредны для организма, хотя это совсем не так.

Эксперты и ученые в сфере питания не прекращают изучение влияния различных продуктов на здоровье людей. Понятно, что все совершают ошибки, и ученые также их допускают. Поэтому ошибочно были определены вредными для нашего организма эти пять продуктов. Впрочем, если есть в избыточном количестве любую пищу, она станет крайне опасна для здоровья. Рассказываем, какие продукты ошибочно и незаслуженно попали в список вредоносных.

Яйца

Диетологи еще 2-3 года назад советовали ограничивать их потребление, потому что желтки содержат много жиров, что приводит к повышению «плохого» холестерина в организме. Хотя этот продукт идеально подходит для здорового завтрака. Однако недавно ученые доказали, что яйца никак не связаны с повышением холестерина в крови, поэтому их можно есть каждый день, если на них нет аллергии. Главное, следует помнить о балансе белков, жиров и углеводов, а также избегать чрезмерного потребления яиц.

Картофель

Картошку внесли в «черный список» тогда, когда на пике популярности были белковые диеты. Этот сытный продукт попал под запрет из-за высокого содержания углеводов и крахмала, которые мешают похудению. Да, у картофеля есть крахмал и углеводы, но они медленно усваиваются организмом, поэтому способствуют ощущению сытости и не вредят фигуре. Напротив, картофель помогает снизить общую калорийность рациона, поэтому очень полезен тем, кто на диете.

Сливочное масло

Это еще один продукт, незаслуженно попавший под раздачу, поскольку мешает стройности фигуры. Многие люди отказываются от этого полезного продукта, потому что он богат жирами. Масло содержит большое количество жирорастворимых витаминов, в частности витамин D, который особенно важен для жителей северных регионов. Поэтому небольшое количество сливочного масла ежедневно очень полезно для здоровья. Тем более это не тот продукт, который хочется есть постоянно и большими дозами.

Шоколад

Людям, которые любят сладкое, очень трудно отказаться от вкусностей. Но совсем не стоит отказываться от любимого лакомства. Можно просто заменить выпечку или конфеты темным шоколадом, содержащим какао от 70%. Этот десерт стимулирует необходимую работу нервной системы и способствует здоровью сердца.

Кофе

Ученые и медики говорят, что вред этого напитка слишком преувеличен. Впрочем, при его употреблении нужно ориентироваться на собственные ощущения. Если после крепкого кофе у вас начинает темнеть в глазах или болит голова, то лучше отказаться от напитка. Но если ваш организм положительно реагирует на кофе, не стоит от него отказываться. Поскольку этот напиток стимулирует работу мозга и поднимает настроение.

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